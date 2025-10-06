Faridabad Car Fire: फरीदाबाद में कार में लगी आग

दिल्ली-मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, कार सवार सभी लोग सुरक्षित

Faridabad Car Fire, (आज समाज), फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में आज एक कार में आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। कार में बैठे सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिस कारण एक बड़ा हादसा टल गया। फरीदाबाद जिले में गांव सीकरी के पास से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। आग लगने की सूचना फायर बिग्रेड और पुलिस को दी। फायर बिग्रेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया। तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार में आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है।

गाड़ी के इंजन से निकलने लगा धुआं

प्राप्त जानकारी अनुसार गांव खंदावली के रहने वाले सरवर खान ने बताया कि वह रविवार की शाम को करीब साढ़े 4 बजे सोहना अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। उसके साथ गाड़ी में उसकी पत्नी, बेटी मायरा (10), बेटा अरशद (7) और बेटी इंशा (4) बैठी हुई थी। जैसे ही वो नेशनल हाईवे से दिल्ली-मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर सोहना की तरफ जाने के लिए चढ़े, गाड़ी के इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया।

गाड़ी से धुआं निकलते ही पत्नी और बच्चों को निकाला बाहर

धुआं निकलते ही उसने पत्नी और बच्चे को बाहर निकाल लिया। कुछ ही समय बाद गाड़ी में आग लग गई। सरवर खान ने बताया कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग का गोला बन गई। उसने डायल 112 पर पुलिस को मामले की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस और फायर बिग्रेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। आग में जलने से पूरी गाड़ी खत्म हो गई।

आग लगने के कारणों का नहीं हो सका खुलासा

सीकरी पुलिस चौकी में तैनात एएसआई नरेन्द्र ने बताया कि गाड़ी में आग लगने के जान की कोई हानि नहीं हुई है। ड्राइवर ने समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया था। फायर बिग्रेड ने आकर आग पर काबू पा लिया। गाड़ी में आग किस कारण से लगी है, इसका अभी पता नही चला है।

