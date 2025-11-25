Sirsa Road Accident Death: सिरसा में कार-बाइक की टक्कर, दंपती की मौत

Sirsa Road Accident Death: सिरसा में कार-बाइक की टक्कर, दंपती की मौत

घर लौट रहा था गांव नागोकी निवासी दंपती, कार चालक फरार
Sirsa Road Accident Death, (आज समाज), सिरसा: हरियाणा के सिरसा में एक भीषण सड़क हादसे में दंपती की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। हादसा गांव खैरेकां के नजदीक पुल के पास हुआ। यहां पर एक कार चालक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे को अंजाम देने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतकों की पहचान गांव नागोकी निवासी सतपाल व रेशमा देवी के रूप में हुई। दोनों सिरसा अपने घर लौट रहे थे। मृतक के परिवार वाले पुलिस के साथ मिलकर हाईवे पर आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटे हैं। मौके से गाड़ी के कुछ पार्ट्स मिले है, जिससे आॅल्टो कार होने का शक जताया जा रहा है।

कपड़े की दुकान पर काम करता था सपताल

पुलिस को दी शिकायत में सिरसा के नागोकी के रहने वाले रविदत ने बताया कि उसके पिता सतपाल सिंह सिरसा में कपड़े की दुकान पर लगे हुए हैं। 23 तारीख को उसके माता रेशमा देवी व पिता सतपाल दोनों बाइक पर सवार होकर सिरसा दुकान पर आए हुए थे और वह भी सिरसा आया हुआ था। रात करीब 9 बजे उसके माता-पिता बाइक पर सवार होकर नागोकी स्थित गांव की ओर जा रहे थे। वह भी उनके पीछे-पीछे प्राइवेट वाहन से जा रहा था।

खैरेकां के नजदीक पुल हुआ हादसा

जब उसके माता-पिता खैरेकां के नजदीक पुल के पास पहुंचे तो सामने से खैरेकां से एक अज्ञात गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी ने सीधी उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह दोनों ही बाइक से नीचे गिर गया। उनको काफी चोटें लगी। गाड़ी का ड्राइवर वहां से गाड़ी लेकर भाग गया। सूचना पर उसके मामा व भाई मौके पर पहुंचे और उनको सिविल अस्पताल में पहुंचाया। कुछ देर बाद उसके पिता सतपाल व माता रेशमा देवी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

कार चालक के खिलाफ केस दर्ज

आरोप है कि कार चालक ने गलत साइड में सामने से उनको टक्कर मारी। उसकी माता व पिता का पांव टूटा हुआ था, चेहरे व हाथों पर भी चोटें थी। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। एक आॅल्टो कार का लोकेशन दिखी है, जिसका पता किया जा रहा है। इस मामले में अब सदर थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

