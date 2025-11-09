Car Accident : कार से भिडंत में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर

गांव भौंगरा में उचाना-हांसी मार्ग पर हुआ हादसा, मामला दर्ज

Jind News(आज समाज) जींद। उचाना-हांसी मार्ग पर गांव भौंगरा में रविवार को कार तथा बाइक के बीच हुई भिडं़त में एक व्यक्ति मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उचाना थाना पुलिस ने मृतक के शव का नरवाना नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सांैप दिया है।

गाड़ी चालक मौके पर फरार

गांव भौंगरा निवासी सुरेंद्र (36) तथा रोशन (38) रविवार को सुबह घर से बाइक पर सवार हो कर उचाना की तरफ आ रहे थे। गांव के निकट ही सामने से आर रही तेज रफ्तार कार से बाइक की भिड़त हो गई। जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का अंजाम देकर चालक गाड़ी को छोड़ कर फरार हो गया। राहगीरों ने दोनों को नागरिक अस्पताल उचाना पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया।

जबकि रोशन की हालात गंभीर देख पीजीआई रेफर कर दिया। घटना की सूचना पाकर उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उचाना थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सांैप दिया गया है। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

