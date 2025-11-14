Ind vs SA 1st Test Live : कप्तान शुभमन गिल की आज से घर में कठिन परीक्षा

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आज से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होगा आगाज, दोनों टीमें डब्ल्यूटीसी प्वांइट टेबल में नंबर दो के लिए उतरेंगी

Ind vs SA 1st Test Live (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल की आज से अपने घरेलु दर्शकों के सामने कठिन परीक्षा शुरू होने जा रही है। आज से कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमें दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीरीज के विजेता को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनश्पि के प्वाइंट टेबल में नंबर दो की पोजिशन हासिल हो जाएगी।

हालांकि भारतीय टीम अपने घरेलु दर्शकों के सामने खेलेगी जिसका उसे फायदा मिलेगा। लेकिन इस सबके बीच दक्षिण अफ्रीका की चुनौती को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका वह टीम है जिसके पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन (डब्ल्यूटीसी) का टाइटल है। इसके साथ ही प्रतिभा से भरी दक्षिण अफ्रीका की टीम कभी भी विरोधी टीम को आसानी से जीत हासिल नहीं करने देती।

यह है दोनों टीमों की डब्ल्यूटीसी प्वाइंट टेबल में पोजिशन

यदि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट टेबल में टीमों की स्थिति पर नजर डालें तो फिलहाल टीम इंडिया तीसरे और साउथ अफ्रीका पांचवें नंबर पर है।दोनों ही टीमों के पास सीरीज को 2-0 से जीतकर टॉप-2 में आने का मौका है। वहीं हारने वाली टीम टॉप-5 पोजिशन से बाहर भी हो सकती है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह समानता है कि दोनों ने अपनी पिछली दो टेस्ट सीरीज में से कोई भी गवाई नहीं है।

भारतीय टीम ने जहां इंगलैंड को उसके ही घर में 2-2 की बराबरी पर रोका वहीं वेस्ट इंडीज को अपने घरेलू मैदानों पर 2-0 से हराया है। उसी तरह दक्षिण अफ्रीक ने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने के बाद जिम्बाब्वे को 2-0 से हराया। वहीं पाकिस्तान में 1-1 से सीरीज ड्रॉ खेली। अब टीम भारत में 6 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। 2019 में आखिरी बार टीम को 3 टेस्ट में 3-0 से हार मिली थी।

पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित टीम

केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह।

पहले टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका की संभावित टीम

एडेन मार्कराम, रयान रिकेलटन, टोनी डी जोरजी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन, सेनुरान मुथुसामी, साइमन हार्मर, मार्को जानसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा।