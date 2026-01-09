Bikaner Camel Festival: बीकानेर में कैमल-फेस्टिवल शुरू

20 किलो की पगड़ी पहनकर आया युवक, लाखों के गहने पहनकर आई नेशनल चेस प्लेयर युक्ति हर्ष

Bikaner Camel Festival, (आज समाज), बीकानेर: बीकानेर में शुक्रवार से कैमल फेस्टिवल की शुरूआत हो गई है। यह फेस्टिवल 11 जनवरी तक चलेगा। यह उत्सव परंपरा, स्वाद और बीकानेर की संस्कृति का संगम है। स्थानीय लोगों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी इसका लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। इस ऊंट महोत्सव में 11 जनवरी तक ऊंटों को अलग-अलग अंदाज में पेश किया जाएगा। फेस्टिवल के पहले दिन सुबह शहर की गलियों में हेरिटेज वॉक निकाली गई।

वहीं दोपहर में मिस्टर बीकाणा, मिस मरवण और ढोला-मारू प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता में एक महिला राजस्थानी वेशभूषा में और हाथ में तलवार लेकर रैम्प पर पहुंचीं। प्रतियोगिता में पारंपरिक राजस्थानी परिधानों में सजे प्रतिभागी अपनी व्यक्तित्व शैली, आत्मविश्वास और लोक-संस्कृति से जुड़े प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निर्णायकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

16 शृंगार करके पहुंचीं महिलाएं

मिस मरवण और ढोला-मारू में हिस्सा लेने के लिए 50 से ज्यादा महिलाएं सज-धज कर और 16 शृंगार करके पहुंचीं हैं। इसमें बीकानेर की नेशनल चेस प्लेयर युक्ति हर्ष भी हिस्सा ले रही हैं। वे भी 16 शृंगार के साथ पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची। इसी तरह मिस्टर बीकाणा में हिस्सा लेने के लिए शहर के अलग-अलग इलाकों से पुरुष पहुंचे है। इनमें एक प्रतिभागी 20 किलो की पगड़ी सर पर बांधकर पहुंचा हैं।

हेरिटेज वॉक में कलाकारों संग पैदल चले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल

इससे पूर्व सुबह लक्ष्मीनाथ मंदिर से रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक निकाली गई। इसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल 4 किलोमीटर तक कलाकारों के साथ पैदल निकले। हेरिटेज वॉक में दौरान विधायक जेठानंद व्यास और कलेक्टर नम्रता वृषणि भी मौजूद रहीं।

