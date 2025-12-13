Cambodia-Thailand Conflict: डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के दावे विफल, थाई वायुसेना ने बॉर्डर पर की बमबारी

सुबह होटलों और पुलों पर किए हवाई हमले

Thailand-Cambodia Crisis, बैंकॉक/नोम पेन्ह: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष रोकने का दावा विफल हो गया है, क्योंकि रुकने के बजाय दोनों देशों के बेच सीमा पर संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि थाई वायुसेना ने कंबोडिया सीमा के पास हवाई हमला किया है। शुक्रवार को कंबोडिया ने आरोप लगाया कि थाईलैंड की और से कंबोडिया सीमा के पास हवाई हमला किया गया है।

ट्रम्प ने किया था सीज़फ़ायर फिर शुरू करने का दावा

बता दें कि कुछ ही समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि दोनों देश सीज़फ़ायर फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। कंबोडिया के थाईलैंड की और से हमले के आरोप अमेरिकी राष्ट्रपति की थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल और कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट के साथ बातचीत के तुरंत बाद आए। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार यानि आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, थाई सेना ने 13 दिसंबर, 2025 को दो F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके कई ठिकानों पर सात बम गिराए।

थाईलैंड की और से अभी बमबारी जारी

कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा, थाई सेना ने अभी तक बमबारी बंद नहीं की है और बमबारी जारी रखे हुए है। सुबह होटल की इमारतों और पुलों पर हवाई हमलों की जानकारी दी। स्थानीय मीडिया ने कंबोडियाई सूचना मंत्रालय के हवाले से बताया कि थाईलैंड की सीमा से लगे पुरसात प्रांत के थमोर दा इलाके में दो होटलों पर बमबारी की गई है। मीडिया द्वारा बुरी तरह से बमबारी वाली होटल और कसीनो की इमारतों की कई तस्वीरें भी पब्लिश कीं।

ट्रंप ने ‘ट्रुथसोशल’ पर की थी यह घोषणा

बता दें कि जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथसोशल पर घोषणा की थी कि थाईलैंड और कंबोडिया शुक्रवार को सभी गोलीबारी बंद करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा, आज सुबह मेरी थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट के साथ उनके लंबे समय से चल रहे युद्ध के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से फिर से शुरू होने के बारे में बहुत अच्छी बातचीत हुई।

जुलाई में मलेशिया ने करवाया था मूल संघर्ष विराम

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच मूल संघर्ष विराम जुलाई में मलेशिया ने करवाया था। उस समझौते पर ट्रंप का भी दबाव था, जिन्होंने आगे बढ़कर धमकी दी थी कि अगर थाईलैंड और कंबोडिया सहमत नहीं हुए तो वे व्यापारिक विशेषाधिकार रोक देंगे। यह सौदा आखिरकार अक्टूबर में मलेशिया में एक क्षेत्रीय बैठक में औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें ट्रंप ने भी हिस्सा लिया था।

यह भी पढ़ें : Thailand–Cambodia Conflict: बमबारी और गोलीबारी में अब तक 32 लोगों की मौत