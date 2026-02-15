Karnataka Student Found Dead In California, (आज समाज), वाशिंगटन: कर्नाटक के छात्र साकेत श्रीनिवासैया (Saket Srinivasaiah) का पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया (California) में शव मिला है। 22 वर्षीय साकेत 6 दिन से लापता थे। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट ने कन्फर्म किया है कि पुलिस ने उनका शव बरामद किया है।

शव को जल्द भारत वापस भेजने का भरोसा

यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया बर्कले में केमिकल और बायोमॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग कर रहा साकेत 9 फरवरी को लापता हुआ था। भारतीय कॉन्सुलेट ने बयान जारी कर कहा कि शव को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए सभी ज़रूरी मदद की जाएगी। बयान में कहा गया, हम इस बहुत मुश्किल समय में उसके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।

परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर से लापता हो गए थे साकेत

श्रीनिवासैया यूनिवर्सिटी के परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर आखिरी बार देखे जाने के बाद लापता हो गए थे। बाद में उनका पासपोर्ट और लैपटॉप वाला एक बैकपैक, परिसर के पास ही टिल्डेन रीजनल पार्क के पास एक निवास के पास पाया गया था। लेक अंजा और बर्कले हिल्स क्षेत्रों के आसपास उनकी खोज शुरू की गई थी। समुदाय के सदस्य साकेत श्रीनिवासैया की खोज में सहायता के लिए ऑनलाइन भी जुटे।

आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र थे साकेत श्रीनिवासैया

आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र श्रीनिवासैया बर्कले में मास्टर डिग्री कर रहे थे। उन्होंने बेंगलुरु के श्री वाणी शिक्षा केंद्र में स्कूल किया। श्रीनिवासैया उन छह लोगों में से एक थे जिन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, हाइपरलूप के लिए एक माइक्रोचैनल कूलिंग सिस्टम और उसकी एक विधि का आविष्कार करने के लिए पेटेंट हासिल किया था। उन्हें तीव्र बुद्धि, विनम्रता, प्रतिभा और वफादारी वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था।

ये भी पढ़ें : US Crime: टेक्सास के डलास में एक मोटल में कुल्हाड़ी से भारतीय की हत्या