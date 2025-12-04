Haryana Minister Rao Narbir: कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने जाटों पर साधा निशाना

कहा-जाट झोला नहीं उठाते तो भाजपा की सरकार नहीं बनती

Haryana Minister Rao Narbir, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में जाटों को लेकर शुरू हुआ बयानबाजी का दौर जारी है। अब भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने जाटों पर निशाना साधा है। राव नरबीर ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का सबसे बड़ा कारण जाट है। जाट झोला नहीं उठाते तो भाजपा की सरकार नहीं बनती। मंत्री यहां भी नहीं रुके उन्होंने कहा कि जाट का रौला भी चल जाएगा। जाट एक वोट देगा और 100 का गीत गाएगा। जाट रौला मचाता रहेगा तो हमारा काम चल जाएगा।

राव नरबीर ने यह बयाा गुरुग्राम के पातली हाजीपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। इससे पहले सफीदों से भाजपा विधायक राम कुमार गौतम ने भी जाट समाज पर टिप्पणी की थी। गौतम ने कहा था कि अरे पागलों, तुम जात-पात का जहर फैलाते हो। लूटने की आदत है । वहीं, माजरा खाप के प्रवक्ता समुंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी 36 बिरादरी के नेता हैं, ऐसे नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगानी चाहिए।

जाट आ गए तो सारी कौम भाग जाएगी

राव नरबीर ने गुरुग्राम के एक गांव में मंच पर सामने खड़े एक व्यक्ति से कहा कि सारे जाट आ गए तो सारी कौम भाग जाएगी। तुम इतना तंग करते हो। तुम्हारा झोला उठाने पर अबकी बार सरकार बनी है। बोला जाट आ गए- जाट आ गए इससे सारी कौम हमारे पास आ गई।

अहीरवाल के बड़े भाजपा नेता माने जाते है राव नरबीर, राव इंद्रजीत सिंह के हैं धुर विरोधी

राव नरबीर अहीरवाल में भाजपा के बड़े नेताओं में से हैं। अहीरवाल इलाके में 11 सीटें हैं। इस बार बीजेपी ने नांगल चौधरी सीट को छोड़कर सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर सीट से चुनाव जीते हैं और भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी रहे हैं।

