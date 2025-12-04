रोजगार मेलों से बढ़ी युवाओं की उड़ान, मंत्री बोले, यह सिर्फ नौकरी नहीं, विश्वास का मंच

Cabinet Minister Krishan Lal, (आज समाज), पानीपत: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत हरियाणा रोजगार मिशन द्वारा गुरुवार को स्थानीय आर्य महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित विशाल रोजगार मेले में प्रदेश के पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने 1 लाख 80 हजार युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्च रोजगार उपलब्ध कराकर एक नया इतिहास रचा है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार मेले सिर्फ नौकरी का माध्यम नहीं, बल्कि कौशल, अवसर और विश्वास का संगम बन चुके हैं, जहां युवाओं को एक मंच पर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और रोजगार तीनों मिल रहे हैं।

अपनी प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़े

कैबिनेट मंत्री पंवार ने बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2014 से अब तक 51 हजार से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दे चुकी है, जबकि रोजगार मेलों के माध्यम से लाखों युवाओं को निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। हर जिले में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि हर युवा सक्षम हो, आत्मनिर्भर बने और अपनी प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़े। मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 28 हजार से ज्यादा लखपति दीदी तैयार हो चुकी हैं, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रमाण है। यह लक्ष्य इस वर्ष 50 प्रतिशत तक हासिल किया जा चुका है, जो ग्रामीण महिलाओं में बढ़ती आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाओं की सफलता का संकेत है।

प्रदेश में 60,878 स्वयं सहायता समूह

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 60,878 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। मिशन अब 7706 गांवों में से 6504 गांवों तक पहुंच चुका है, जबकि 6393 ग्राम पंचायतों में से 5931 पंचायतें इस कार्यक्रम का सक्रिय हिस्सा बन चुकी हैं। यह अभियान युवाओं और महिलाओं की आजीविका को स्थायी बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित युवाओं को मंत्री द्वारा जॉइनिंग लेटर भी प्रदान किए गए। मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को समझती है और उन्हें साकार करने के लिए रोजगार, कौशल और स्वावलंबन तीनों स्तरों पर व्यापक कार्य हो रहा है।

युवा स्वयं सक्षम, समर्थ और भविष्य के लिए तैयार महसूस करें

हरियाणा सरकार का उद्देश्य केवल नौकरी देना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां युवा स्वयं को सक्षम, समर्थ और भविष्य के लिए तैयार महसूस करें। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य ग्रामीण मिशन के सीईओ सूरज भान ने बताया कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में संचालित है, जिसका मुख्य लक्ष्य है गरीबी में कमी, युवाओं-महिलाओं को आर्थिक मजबूती और सतत आजीविका उपलब्ध कराना।

सीईओ डॉ. किरण ने मंत्री पंवार का आभार व्यक्त किया

कार्यक्रम के समापन पर जिला परिषद सीईओ डॉ. किरण ने सभी अतिथियों का स्वागत और मंत्री पंवार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा, पूर्व विधायक राजबीर बराड़ा, एसडीएम मनदीप सिंह, बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष नेहा शर्मा, महामंत्री पिंकी वर्मा, जिला परिषद पूर्व चेयरमैन रणवीर, दिलबाग, सुरेंद्र नोहरा आदि मौजूद रहे।

