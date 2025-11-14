By Elections For 8 Assembly Seats in 7 States: अंता में कांग्रेस vs निर्दलीय की भिड़ंत, BJP पीछे; तरनतारन में AAP का दबदबा

By Elections For 8 Assembly Seats in 7 States: 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। राजस्थान की अंता सीट पर सत्तारूढ़ भाजपा के उम्मीदवार मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि कांग्रेस के प्रमोद भाया आगे चल रहे हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा दूसरे स्थान पर हैं।

झारखंड की घाटशिला सीट

झारखंड की घाटशिला सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन पिछड़ गए हैं। मिजोरम के डम्पा में मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के उम्मीदवार डॉ. आर. लाल थंगलियाना ने 562 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया है।

पंजाब के तरनतारन में आप आगे

इस बीच, पंजाब के तरनतारन में आप आगे है, जम्मू-कश्मीर के नगरोटा में भाजपा, बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलंगाना के जुबली हिल्स में कांग्रेस और ओडिशा के नुआपाड़ा में भाजपा आगे है।

मतदान प्रतिशत की झलक

जम्मू-कश्मीर में, दो विधानसभा सीटें – बडगाम और नगरोटा – अक्टूबर 2024 से रिक्त हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की, लेकिन बाद में उन्होंने गांदरबल सीट बरकरार रखी और 21 अक्टूबर 2024 को बडगाम सीट खाली कर दी। परिणामस्वरूप, इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है।