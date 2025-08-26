Mangalavaar Upaay: मंगलवार के दिन ये उपाय करने से कर्ज से मिलेगी मुक्ति, मंगल दोष भी होगा दूर

विधि-विधान से हनुमानजी क पूजा करने से जीवन में आएंगी सुख-शांति और समृद्धि

Mangalavaar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: मंगलवार का दिन रामभक्त हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन की शुरूआत मंगल ग्रह से होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की कुंडली में मंगल दोष हो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मंगल दोष से पार पाने के लिए मंगलवार के उपाय कर सकते हैं। दूसरी ओर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन कुछ असरकारी उपाय करके आप कर्ज से मुक्ति पा सकते है।

हनुमान चालीसा का पाठ

मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी की विधि अनुसार पूजा करें और भोग में बूंदी और पान अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से करें व रामभक्त को लाल फूल अर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि भगवान मंगल दोष को दूर करें।

मंत्र का जाप

मंगलवार के दिन मंदिर में हनुमान जी के सामने एक मंत्र का जाप 108 बार करें. मंत्र है ‘ॐ क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम:। लाल वस्त्र, मसूर की दाल के साथ ही इस दिन गुड़ का दान करें व पूरे दिन और रात तक नमक का त्याग करें। इससे मंगल दोष दूर होगा।

कर्ज मुक्ति के उपाय

मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पित करें तो कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।

ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का अगर पाठ करें तो कर्ज मुक्ति का रास्ता खुले जाएगा। धन कमाने के मौके प्राप्त होंगा।

11 पीपल के पत्तों पर अगर चंदन से श्रीराम लिखें व हनुमान जी को चढ़ा दें तो इससे कर्ज से मुक्ति मिल पाएगी।

नारियल को अपने सिर पर से 7 बार वारे और हनुमान मंदिर में रख आएं। इससे भारी से भारी कर्ज उतर जाएगा।

हनुमान जी के सामने बैठकर 100 बार हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें। कर्ज का बोझ कम होगा या समाप्त हो जाएगा।

ऐसे करें हनुमानजी की पूजा

हनुमानजी की पूजा के लिए, सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें, फिर मंदिर की सफाई करके हनुमानजी की मूर्ति पर लाल कपड़ा बिछाएं। धूप-दीप जलाकर सिंदूर, लाल फूल, और फल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, या हनुमान अष्टक का पाठ करें और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। पूजा के अंत में हनुमानजी की आरती करके उनसे सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें।

पूजा विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें. पूजा के स्थान की अच्छी तरह सफाई करें।

एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमानजी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।

हनुमानजी को वस्त्र पहनाएं, फिर उन्हें रोली, चंदन, अक्षत और लाल फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. इसके बाद धूप दिखाएं।

हनुमानजी को सिंदूर, बूंदी के लड्डू, गुड़ और केले का भोग लगाएं।

हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या हनुमान अष्टक का पाठ करें. आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे ‘ॐ हनुमते नम:

अंत में संकटमोचन हनुमानजी की आरती करें।

पूजा के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों में बांट दें।

महत्वपूर्ण सामग्री

लाल और केसरिया रंग की चीजें (वस्त्र, फूल) हनुमानजी को चढ़ाएं।

बूंदी के लड्डू, गुड़ और केले का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है।

सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, धूप और दीपक।

विशेष बातें