Businessman Satish Sanpal: 40 KG सोना और दूसरी औरतों संग पार्टी, अरबपति पति की लाइफ देख दंग रह गए लोग

Businessman Satish Sanpal: नेटफ्लिक्स के ट्रेंडिंग रियलिटी शो देसी ब्लिंग ने अपनी लग्ज़री, दौलत और शानदार लाइफस्टाइल के शानदार प्रदर्शन से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। शो में दिखाई गई सभी ग्लैमरस पर्सनैलिटी में से, भारतीय मूल के दुबई के अरबपति बिजनेसमैन सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा “बिंदा” सनपाल ऑनलाइन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गए हैं।

रोल्स-रॉयस कारों से लेकर बुर्ज खलीफा के अंदर महल जैसे घर तक, इस कपल की बहुत अमीर लाइफस्टाइल ने दर्शकों को हैरान कर दिया है। लेकिन उनकी दौलत से ज़्यादा, उनके अनोखे रिश्ते ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखी बहस छेड़ दी है।

‘मेरे पति हमारी 10वीं एनिवर्सरी पर मुझे सोने से तौलेंगे’

शो के दौरान, तबिंदा सनपाल ने बताया कि उनकी और सतीश की शादी को लगभग नौ साल हो गए हैं, और उनके पति ने उनकी 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्हें सोने से तौलने का वादा किया है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास पहले से ही लगभग 40 किलोग्राम सोना है, जबकि सतीश उन्हें हर साल लगभग 3 किलोग्राम सोना गिफ्ट करते हैं।

इस खुलासे ने तुरंत ऑनलाइन ध्यान खींचा, और दर्शकों ने सीरीज़ में दिखाई गई लग्ज़री के लेवल पर यकीन न करते हुए रिएक्ट किया।

बुर्ज खलीफ़ा के अंदर लग्ज़री लाइफस्टाइल

खबर है कि अरबपति कपल दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफ़ा के अंदर एक आलीशान हवेली जैसे घर में रहता है और उनके पास कई रोल्स-रॉयस कारें हैं। बहुत ग्लैमरस ज़िंदगी जीने के बावजूद, तबिंडा ने अपने पति के लिए अपनाई जाने वाली कई पारंपरिक रस्मों के बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि वह खुद सतीश के नाखून काटती हैं और हर सुबह उनके पैरों की मालिश करती हैं, उनका मानना ​​है कि उनके पति के पैर छूने से घर में खुशहाली और अच्छी किस्मत आती है।

पति के दूसरी औरतों के साथ पार्टी करने पर कमेंट्स से बहस छिड़ गई

हालांकि, दर्शकों को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तबिंडा का यह बयान था कि उनके पति अलग-अलग औरतों के साथ पार्टी करते हैं। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि सतीश अक्सर दूसरी औरतों के साथ पार्टियों में जाते हैं और उन्हें इससे कोई एतराज़ नहीं है।

उनके कमेंट्स पर ऑनलाइन ज़बरदस्त रिएक्शन आए, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके रिश्ते के डायनामिक्स पर सवाल उठाए। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि तबिंडा अपनी शादी से जुड़ी लग्ज़री लाइफस्टाइल और पैसे की वजह से सब कुछ मान लेती हैं।

तेजस्वी प्रकाश का रिएक्शन वायरल

यह चर्चा तब और भी वायरल हो गई जब तबिंडा ने मज़ाक में एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश को बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के पैर छूने की सलाह दी। हालांकि, तेजस्वी ने तुरंत जवाब दिया कि वह ऐसा कभी नहीं करेंगी।

एक मज़ेदार जवाब में, तेजस्वी ने कहा कि शायद तबिंडा अपने पति के पैर इसलिए छूती हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें 40 किलोग्राम सोना गिफ्ट किया था। उनका रिएक्शन जल्द ही शो के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया।

उनके रिश्ते को लेकर इंटरनेट पर बँटा हुआ

जहाँ कुछ दर्शकों ने कपल की दौलत और लाइफस्टाइल की तारीफ़ की, वहीं कई दूसरों ने इस रिश्ते की बुराई की, जिसे उन्होंने सिर्फ़ पैसे और लग्ज़री के आस-पास बना इमोशनली खोखला रिश्ता कहा। कई यूज़र्स ने तबिंडा को शादी में बराबर के पार्टनर के बजाय “पेड केयरटेकर” जैसा बताया।

आलोचना के बावजूद, सतीश और तबिंदा सनपाल देसी ब्लिंग के सबसे चर्चित जोड़ों में से एक बने हुए हैं, जो यह साबित करते हैं कि रियलिटी एंटरटेनमेंट की दुनिया में ग्लैमर और विवाद अक्सर साथ-साथ चलते हैं।