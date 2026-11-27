Share Market Update Today: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट देखने को मिली। आईटी कंपनियों और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में मुनाफावसूली के चलते बाजार पर दबाव बना रहा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और रुपये की कमजोरी ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 339 अंक टूटकर 83,958 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 73.10 अंक गिरकर 25,812 पर कारोबार करता दिखाई दिया।

आईटी और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली

शुक्रवार को बाजार में गिरावट की प्रमुख वजह दिग्गज आईटी कंपनियों और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में बिकवाली रही। टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस जैसे प्रमुख आईटी शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फिनसर्व के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्रों में आई तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली को प्राथमिकता दी, जिसका असर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर दिखाई दिया।

इन शेयरों में दिखी थोड़ी मजबूती

बाजार में चौतरफा बिकवाली के बीच कुछ शेयरों में खरीदारी का रुझान भी देखने को मिला। टाइटन, टाटा स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इन शेयरों में खरीदारी ने बाजार की गिरावट को कुछ हद तक सीमित करने में मदद की। हालांकि आईटी और बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज शेयरों में कमजोरी के कारण प्रमुख सूचकांक दबाव में बने रहे। निवेशकों का रुख फिलहाल चुनिंदा शेयरों तक सीमित नजर आया।

एशियाई बाजारों में दिखी तेजी

भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी के उलट शुक्रवार को एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में मजबूती देखने को मिली। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को अवकाश के कारण बंद रहे। ऐसे में वैश्विक बाजारों से मिलने वाले संकेत सीमित रहे। एशियाई बाजारों में तेजी के बावजूद घरेलू बाजार में निवेशकों की मुनाफावसूली का दबाव बना रहा।

रुपया 24 पैसे हुआ कमजोर

शेयर बाजार के साथ-साथ भारतीय मुद्रा पर भी शुक्रवार को दबाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे टूटकर 92.62 के स्तर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 92.44 प्रति डॉलर पर खुला था, लेकिन कारोबार आगे बढ़ने के साथ इसमें कमजोरी आ गई। इससे पहले गुरुवार को रुपया 18 पैसे गिरकर 92.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। हालांकि, इससे एक दिन पहले भारतीय मुद्रा ने 65 पैसे की मजबूत छलांग लगाई थी।