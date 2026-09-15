Share Market Today: आज शेयर बाजार में जोरदार तेजी, Sensex 400 अंक चढ़ा, Nifty 23,500 के पार

Share Market Today Update: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 400 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी ने 23,500 का स्तर पार किया। IT शेयरों में जोरदार खरीदारी बाजार की तेजी की बड़ी वजह रही। हालांकि कच्चे तेल की कीमत उच्च स्तर पर है।

Stock Market Update Today: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबारी सप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ हुई। गणेश चतुर्थी के कारण सोमवार को बाजार बंद रहने के बाद आज जब NSE और BSE पर कारोबार शुरू हुआ तो निवेशकों की खरीदारी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 400 अंक चढ़ गया, जबकि निफ्टी ने 23,500 का स्तर पार कर लिया। बाजार में सबसे ज्यादा मजबूती IT शेयरों में दिखाई दी। इससे पहले शुक्रवार को बाजार लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुआ था। Nifty 50 शुक्रवार को 0.34% गिरकर 23,398.10 पर, जबकि Sensex 0.16% की गिरावट के साथ 74,781.76 पर बंद हुआ था। मंगलवार को बाजार में आई शुरुआती तेजी को निवेशकों की दिलचस्पी से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

IT शेयरों में जोरदार खरीदारी

मंगलवार के शुरुआती कारोबार में IT सेक्टर बाजार की तेजी का सबसे बड़ा सहारा बना। Financial Express के अनुसार शुरुआती कारोबार में Nifty IT इंडेक्स में 4% से ज्यादा की तेजी रही। TCS, HCL Technologies और Tech Mahindra जैसे IT शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। IT शेयरों में तेजी ऐसे समय आई है, जब हाल के दिनों में अमेरिकी टेक शेयरों में दबाव देखने को मिला था। बाजार में अब निवेशक भारतीय IT कंपनियों के शेयरों में निचले स्तरों पर खरीदारी के अवसर तलाश रहे हैं।

HDFC Bank शेयर पर भी नजर

आज HDFC Bank भी निवेशकों के फोकस में है। बैंक ने अपने मौजूदा CEO और MD शशिधर जगदीशन के रिटायरमेंट के बाद उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दो उम्मीदवारों के नाम RBI को भेजे हैं। इस खबर का असर बैंक के शेयर और पूरे बैंकिंग सेक्टर पर नजर आ सकता है। इसके अलावा Solar Industries, KEC International, Coforge और कुछ अन्य कंपनियां भी कॉरपोरेट खबरों के कारण चर्चा में हैं। Solar Industries की इकाई ने दक्षिण अफ्रीका की Omnia Holdings को 1.36 अरब डॉलर में खरीदने की योजना बनाई है, जबकि KEC International को ₹1303 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमत बनी चिंता

बाजार में तेजी के बावजूद निवेशकों की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतों को लेकर है। ब्रेंट क्रूड करीब 107 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई को लेकर चिंता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। महंगा कच्चा तेल भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए चुनौती है। इससे आयात बिल बढ़ सकता है और महंगाई पर दबाव बन सकता है। यही वजह है कि शेयर बाजार में तेजी के बावजूद निवेशक पूरी तरह जोखिम लेने से बच रहे हैं।

रुपये और ब्याज दरों पर भी बाजार की नजर

भारतीय रुपये पर भी दबाव बना हुआ है। शुक्रवार को रुपया ₹95.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस सप्ताह रुपये पर महंगे तेल, मजबूत डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी का दबाव रह सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा रहने के बाद ब्याज दरों को लेकर बाजार की चिंता बढ़ी है। इससे भारत समेत उभरते बाजारों में विदेशी निवेश पर असर पड़ सकता है।