Share Market Today: शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 1100 अंक चढ़ा, IT शेयरों में खूब खरीदारी

Stock Market Today: 15 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1100 अंकों से अधिक उछल गया, जबकि निफ्टी ने 22,900 का स्तर पार किया। TCS, इंफोसिस, HCL टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा जैसे आईटी शेयरों में मजबूत खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया।

Share Market Today, 15 October 2026: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी ने बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की और शुरुआती कारोबार में तेजी और बढ़ गई। सेंसेक्स 1,100 अंकों से ज्यादा उछल गया, जबकि निफ्टी 50 ने 22,900 का स्तर पार कर लिया। बाजार में इस तेजी की अगुवाई आईटी शेयरों ने की। TCS, HCL टेक्नोलॉजी, इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में खरीदारी से निवेशकों का उत्साह बढ़ा। कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद घरेलू बाजार में तेजी ने सबका ध्यान खींचा।

सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा उछला

गुरुवार को कारोबार शुरू होते ही शेयर बाजार में तेजी का माहौल रहा। पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के बाद निवेशकों ने चुनिंदा बड़े शेयरों में खरीदारी की, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांकों को मजबूती मिली। BSE सेंसेक्स अपने पिछले बंद स्तर 72,781 के मुकाबले 72,965 के आसपास खुला। शुरुआती कारोबार में यह 73,400 के स्तर के पार पहुंच गया और आगे बढ़ते हुए 73,900 के करीब कारोबार करता दिखा। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स की तेजी 1,100 अंकों से अधिक रही। दूसरी ओर NSE निफ्टी 50 भी पिछले बंद स्तर 22,622 के मुकाबले बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 22,800 के पार निकल गया और बाद में 22,900 के स्तर के ऊपर पहुंच गया। बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों के बीच सकारात्मक माहौल देखने को मिला।

IT शेयरों ने बाजार में भरी तेजी

गुरुवार को बाजार की तेजी में आईटी सेक्टर की अहम भूमिका रही। बड़ी आईटी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिसका असर सेंसेक्स और निफ्टी पर भी पड़ा। शुरुआती कारोबार में टेक महिंद्रा, TCS, इंफोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे। उपलब्ध कारोबारी रिपोर्टों के अनुसार, टेक महिंद्रा में करीब 3 फीसदी तक, TCS में लगभग 3 फीसदी और इंफोसिस में करीब 2.5 से 3 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली। HCL टेक्नोलॉजीज के शेयरों में भी मजबूत बढ़त दर्ज की गई। आईटी शेयरों में खरीदारी की एक अहम वजह कंपनियों के तिमाही नतीजों को लेकर सकारात्मक उम्मीदें मानी जा रही हैं। निवेशक बड़ी आईटी कंपनियों के प्रदर्शन और आगे के कारोबारी अनुमानों पर नजर बनाए हुए हैं।

बैंकिंग और दूसरे शेयरों में भी खरीदारी

बाजार में तेजी केवल आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं रही। बैंकिंग, दूरसंचार और कुछ उपभोक्ता कंपनियों के शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। भारती एयरटेल, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयर बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। टाटा कंज्यूमर के शेयरों में भी तेजी रही। इन कंपनियों का सूचकांकों में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण इनके प्रदर्शन का असर व्यापक बाजार पर पड़ा। हालांकि, सभी शेयरों में तेजी नहीं रही। शुरुआती कारोबार में ट्रेंट, L&T, श्रीराम फाइनेंस और BSE लिमिटेड जैसे कुछ शेयर दबाव में दिखाई दिए।