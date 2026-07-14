Stock Market Crashed: बिकवाली के दबाव में शेयर बाजार धड़ाम, IT और बैंकिंग के शेयर फिसले, कच्चे तेल की कीमतें उफान पर

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Sudhanshu Chouhan
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बिकवाली की वजह से मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई. आईटी और बैंकिंग कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट रही. वहीं कच्चे तेल की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखी गई.

Stock Market Crashed (आज समाज), मुंबई : बैंकिंग और आईटी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली की वजह से मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 561 अंकों की गिरावट के साथ 77,054.94 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 158.95 अंकों की गिरावट के साथ 24,052 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 0.72 फीसदी, जबकि निफ्टी में 0.62 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

बीएसई पर सिर्फ छह कंपनियों के शेयर हरे निशान पर बंद हुए, जबकि 24 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए. भारती एयरटेल के शेयर में सबसे ज्यादा 1.65 फीसदी की तेजी देखी गई, जबकि आईटी कंपनी एचसीएल टेक के शेयर में सर्वाधिक 4.42 की गिरावट दर्ज की गई.

इन शेयरों में दिखी तेजी

बीएसई पर भारती एयरटेल के बाद टीसीएस, सन फार्मा, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स और इटरनल में तेजी देखी गई

इन शेयरों में गिरावट

बीएसई पर पावरग्रिड, ICICI बैंक, BEL, एशियन पेंट, रिलायंस, AXIS बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, इन्फोसिस, ट्रेंट, एनटीपीसी, अल्ट्रा सेमको, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, मारुति, ITC, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, एलएंडटी, एसबीआईएन, बजाज फिन्सर्व, इंडिगो और HCL टेक में गिरावट दर्ज की गई.

टॉप गेनर

भारती एयरटेल, TCS, सन फार्मा, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स और इटरनल

टॉप लूजर

एलएंडटी, SBIN, बजाज फिन्सर्व, इंडिगो और HCL टेक

कच्चे तेल की कीमतों में और इजाफा

कच्चा तेल मंगलवार को 2 फीसदी की तेजी के साथ प्रति बैरल 80 डॉलर से ऊपर पहुंच गया. अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के तेज होने से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टोल लगाने की घोषणा का कच्चे तेल की कीमतों पर नकारात्मक असर देखा जा रहा है.