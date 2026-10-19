Share Market Today: शुरुआती गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार, सेंसेक्स 470 अंक तक टूटा, निफ्टी भी फिसला

Indian Stock Market Today: 19 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 470 अंक से ज्यादा और निफ्टी 23,000 के नीचे फिसल गया। हालांकि SBI और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में खरीदारी से दोनों सूचकांकों ने नुकसान कम किया। रुपये में भी मामूली मजबूती आई।

Share Market Latest News: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को कारोबार की शुरुआत दबाव के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 470 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि एनएसई निफ्टी 23,000 के स्तर से नीचे फिसल गया। हालांकि बाद में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज शेयरों में खरीदारी से दोनों प्रमुख सूचकांकों ने कुछ रिकवरी की। दूसरी ओर विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये ने मजबूती दिखाई और शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.80 के स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में कमजोरी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया में आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं ने निवेशकों की धारणा पर दबाव बनाया। इसके बावजूद चुनिंदा बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी ने घरेलू बाजार की गिरावट को सीमित करने में मदद की।

सेंसेक्स-निफ्टी में शुरुआती गिरावट

सोमवार को शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 470.50 अंक गिरकर 74,318 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह एनएसई निफ्टी 147.10 अंक टूटकर 22,999 के स्तर पर आ गया। हालांकि इसके बाद बाजार में खरीदारी लौटी और गिरावट कुछ कम हुई। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 46.49 अंक की गिरावट के साथ 74,682 पर, जबकि निफ्टी 14.55 अंक फिसलकर 23,131 पर कारोबार करता दिखा। इससे संकेत मिला कि शुरुआती बिकवाली के बाद निवेशकों ने चुनिंदा शेयरों में खरीदारी की। हालांकि ये आंकड़े कारोबार के शुरुआती चरण के हैं।

Axis Bank के शेयर में 4% गिरावट

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों में सोमवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला। एक्सिस बैंक का शेयर चार प्रतिशत से ज्यादा गिर गया, जबकि बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने शुद्ध मुनाफे में 39.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। इससे संकेत मिलता है कि मजबूत नतीजों के बावजूद बाजार की उम्मीदें, मूल्यांकन और अन्य कारोबारी पहलू शेयर की चाल को प्रभावित कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ट्रेंट के शेयर भी दबाव में रहे। भारतीय स्टेट बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), अदाणी पोर्ट्स और एचसीएल टेक में खरीदारी देखी गई। SBI और रिलायंस जैसे बड़े शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला।

कच्चे तेल की कीमत 107 डॉलर के पार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारतीय शेयर बाजार के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। सोमवार को ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव करीब 107.8 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा। हालांकि, पिछले सत्र के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई, लेकिन कीमत अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। रूस से ईंधन आपूर्ति बढ़ने की संभावनाओं के बीच तेल की कीमतों पर कुछ दबाव आया है। दूसरी ओर, होर्मुज स्ट्रेट के आसपास जहाजों पर हमलों और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली मजबूत

शेयर बाजार में कमजोरी के बीच भारतीय रुपये ने विदेशी मुद्रा बाजार में मजबूती दिखाई। सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया नौ पैसे चढ़कर 94.80 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा 94.90 प्रति डॉलर पर खुली थी। विदेशी बैंकों की ओर से डॉलर की बिक्री, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया कदमों से रुपये को समर्थन मिला। पिछले सप्ताह भी रुपये में उल्लेखनीय सुधार देखा गया था। हालांकि तेल की ऊंची कीमतें और डॉलर की मांग घरेलू मुद्रा के लिए चुनौती बनी हुई हैं।