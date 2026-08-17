Is Bank Holiday Today: आज नाग पंचमी पर बैंक बंद हैं या खुले? निकलने से पहले जान लें RBI का बड़ा अपडेट

Bank Holiday Today: आज नाग पंचमी के दिन लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या आज बैंक खुले है या बंद है, तो आइए जानते हैं आज का हाल.

Is Bank Holiday Today: आज 17 अगस्त 2026 को देशभर में नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या नाग पंचमी के मौके पर बैंक भी बंद हैं? अगर आप भी बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बता दें कि आज सोमवार, 17 अगस्त को बैंक खुले हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, इस दिन देशभर में बैंकों की छुट्टी नहीं है.

इससे पहले 16 अगस्त को रविवार होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC Bank, ICICI Bank, PNB समेत सभी सरकारी और निजी बैंक बंद थे.

17 से 23 अगस्त के बीच कब बंद रहेंगे बैंक?

RBI के अगस्त 2026 के कैलेंडर के मुताबिक 17 से 23 अगस्त के सप्ताह में एक क्षेत्रीय अवकाश और नियमित साप्ताहिक छुट्टियां हैं.

19 अगस्त (बुधवार): त्रिपुरा में महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती के चलते बैंक बंद रहेंगे.

22 अगस्त (शनिवार): चौथा शनिवार होने के कारण देशभर के सभी बैंक बंद रहेंगे.

23 अगस्त (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के चलते सभी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.

अगस्त में आगे कब-कब बैंक रहेंगे बंद?

25 अगस्त (मंगलवार): केरल और आंध्र प्रदेश में मिलाद-उन-नबी और पहले ओणम उत्सव के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

26 अगस्त (बुधवार): ईद-ए-मिलाद, बारावफात और थिरुवोणम के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

28 अगस्त (शुक्रवार): रक्षाबंधन पर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश में बैंक अवकाश रहेगा.

30 अगस्त (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के कारण सभी बैंक बंद रहेंगे.

बैंक की छुट्टी में कौन-सी सेवाएं रहेंगी चालू?

बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI सेवाएं जारी रहती हैं. ग्राहक GPay, PhonePe और Paytm के जरिए भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा ATM से नकदी निकालने और बैलेंस चेक करने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है. सामान्य परिस्थितियों में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 24 घंटे और 365 दिन काम करती हैं.

नोट: ये जानकारी RBI के आधिकारिक बैंक हॉलिडे कैलेंडर पर आधारित है. किसी विशेष या आपात स्थिति में अपने स्थानीय बैंक से संपर्क करें.