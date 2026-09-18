Gold-Silver Price Today: सोने की कीमत में बड़ा बदलाव? हिमाचल के आज के रेट ने खींचा सबका ध्यान

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 18 September 2026: हिमाचल प्रदेश में आज, 18 सितंबर 2026, सोने और चांदी की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है. राज्य में सोने के भाव शुद्धता के आधार पर अलग-अलग हैं. उपलब्ध कीमतों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,850 से ₹15,280 प्रति ग्राम के बीच है. वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम भी अपनी शुद्धता के अनुसार अलग स्तर पर कारोबार कर रहे हैं.
24 कैरेट सोने का भाव
24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है. हिमाचल प्रदेश में 18 सितंबर को इसका भाव करीब ₹14,850 से ₹15,280 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. निवेश के लिहाज से शुद्ध सोने की कीमत पर बाजार में विशेष ध्यान रहता है.
22 कैरेट सोने की कीमत
आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का व्यापक इस्तेमाल होता है. आज हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,000 से ₹14,140 प्रति ग्राम है. इसकी कीमत 24 कैरेट सोने की तुलना में कम है, क्योंकि इसमें अन्य धातुओं का मिश्रण होता है.
18 कैरेट सोने का भाव
18 कैरेट सोने की कीमत आज करीब ₹11,135 से ₹11,462 प्रति ग्राम के बीच है. कम शुद्धता के कारण इसका भाव 22 और 24 कैरेट सोने से नीचे रहता है. खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार में लागू दर और मेकिंग चार्ज की जानकारी लेना जरूरी है.
हिमाचल प्रदेश में चांदी के आज के रेट
सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी बाजार की गतिविधियों के अनुसार बदलाव देखने को मिलता है. 18 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव करीब ₹228 से ₹250 प्रति ग्राम है. वहीं एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,28,000 से ₹2,50,000 के बीच बताई गई है.
नोट: सोने-चांदी की कीमतें शहर, बाजार, शुद्धता, टैक्स और अन्य शुल्क के अनुसार अलग हो सकती हैं. खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करें.