Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोने-चांदी के दाम में बड़ा बदलाव! जानें आज का नया रेट

Haryana Gold Silver Price 3 September 2026: हरियाणा में आज, 3 सितंबर 2026, सोने और चांदी की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है. उपलब्ध दरों के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,315 प्रति ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोना ₹15,031 प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, चांदी की कीमत ₹250 प्रति ग्राम दर्ज की गई है.
22 कैरेट सोने का भाव
आभूषणों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत आज हरियाणा में करीब ₹1,43,150 प्रति 10 ग्राम है. प्रति ग्राम के हिसाब से इसकी दर ₹14,315 बैठती है. सोने की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए यह दर महत्वपूर्ण है, हालांकि वास्तविक आभूषण कीमत में मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं.
24 कैरेट सोने की कीमत
24 कैरेट को अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है. हरियाणा में 3 सितंबर को इसका भाव लगभग ₹15,031 प्रति ग्राम यानी ₹1,50,310 प्रति 10 ग्राम है. निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदने वालों के लिए 24 कैरेट की कीमत विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहती है.
चांदी के आज के रेट
हरियाणा में चांदी का भाव आज ₹250 प्रति ग्राम है. इसके अनुसार 10 ग्राम चांदी ₹2,500 और 1 किलोग्राम चांदी ₹2,50,000 में मिल रही है. चांदी की कीमतों में भी बाजार की स्थिति के अनुसार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
हरियाणा में आज के मेन रेट
22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,43,150
24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,50,310
चांदी (1 ग्राम): ₹250
चांदी (10 ग्राम): ₹2,500
चांदी (1 किलोग्राम): ₹2,50,000
खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय लागू अंतिम कीमत की पुष्टि करना उचित रहेगा, क्योंकि बाजार भाव में बदलाव संभव है.