Gold-Silver Price Haryana: आज क्या हैं सोने और चांदी के रेट? जानिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला के दाम

हरियाणा में सोना खरीदने वालों को आज बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को सोने की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है.

Haryana Gold Price Today 6 November 2026: त्योहारों पर सोना खरीदने की परंपरा है और धनतेरस पर तो लोग गहने जरूर खरीदते हैं. हरियाणा में सोना खरीदने वालों को आज बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को सोने की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली. 24 कैरेट सोने का भाव एक दिन में 3,070 रुपये बढ़कर 1,46,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इससे पहले 5 नवंबर को इसकी कीमत 1,42,960 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

सोने की कीमतों में आई इस तेजी से शादी-ब्याह और त्योहारों के लिए खरीदारी करने वाले लोगों का बजट प्रभावित हो सकता है. अगर आप भी हरियाणा में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं. खरीदारी से पहले आज के भाव और जरूरी बातों की जानकारी जरूर लें.

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना आज 1,46,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. गुरुवार के मुकाबले इसमें 3,070 रुपये की तेजी आई है. 5 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,960 रुपये प्रति 10 ग्राम था. एक दिन में आई इस बड़ी बढ़ोतरी के बाद सोना एक बार फिर महंगा हो गया है. 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है. आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है.

तीनों शहरों में आज सोने का भाव

कीमत प्रति 10 ग्राम, रुपये में

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना गुरुग्राम ₹1,46,338 ₹1,34,046 फरीदाबाद ₹1,46,343 ₹1,34,051 अंबाला ₹1,46,278 ₹1,33,991

किस शहर में सोना सबसे महंगा?

गुरुग्राम: 24 कैरेट ₹1,46,338 और 22 कैरेट ₹1,34,046।

फरीदाबाद: 24 कैरेट ₹1,46,343 और 22 कैरेट ₹1,34,051।

अंबाला: 24 कैरेट ₹1,46,278 और 22 कैरेट ₹1,33,991।

हरियाणा में आज चांदी का भाव

हरियाणा में शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है. चांदी का भाव एक दिन में 10,200 रुपये बढ़कर 2,27,100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है. इससे पहले गुरुवार, 5 नवंबर को चांदी की कीमत 2,16,900 रुपये प्रति किलोग्राम थी. आज के ताजा भाव के अनुसार, हरियाणा में 1 किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 2,27,100 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, 100 ग्राम चांदी की कीमत 22,710 रुपये और 10 ग्राम का भाव 2,271 रुपये है.

सोना खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप भी धनतेरस पर सोना खरीदने जा रहे हैं तो पहले उसकी शुद्धता और हॉलमार्क की जांच जरूर करें. खरीदारी के दौरान इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, लेकिन इससे आमतौर पर आभूषण नहीं बनाए जाते.

ज्वेलरी खरीदते समय BIS हॉलमार्क जरूर देखें.

सोने की शुद्धता के साथ HUID नंबर की भी जांच करें.

ज्वेलरी के बिल में मेकिंग चार्ज और GST अलग से जुड़ सकते हैं.

अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां कीमत और मेकिंग चार्ज में अंतर हो सकता है.