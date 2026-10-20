दशहरा पर पैसों से जुड़े इन 5 नियमों का करें पालन, साल भर नहीं होगी कोई दिक्कत, रहेंगे कर्जमुक्त

दशहरा रोशनी, खुशी और नई शुरुआत का त्योहार है। यह रावण की हार के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है और हमें जीवन के ऐसे सबक देता है जो एक सफल जीवन की ओर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं।

Dussehra 2026 Personal Finance: दशहरा रोशनी, खुशी और नई शुरुआत का त्योहार है। यह रावण की हार के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है और हमें जीवन के ऐसे सबक देता है जो एक सफल जीवन की ओर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं।

त्योहारी सीजन के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मोबाइल, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम, कपड़े और अन्य चीजों पर आकर्षक छूट मिलती है, जिससे बिना सोचे-समझे खर्च हो सकते हैं। आसानी से मिलने वाले क्रेडिट ऑफर और लोन इस लालच को और बढ़ा देते हैं। अगर सही योजना न बनाई जाए, तो इस तरह के खर्च घर के बजट पर बोझ डाल सकते हैं और परिवार को कर्ज में धकेल सकते हैं।

त्योहारों के खर्च की योजना पहले से बनाना और कर्ज का प्रबंधन करना ही सबसे जरूरी है। इस दशहरा, यहां पांच व्यावहारिक व्यक्तिगत वित्त नियम दिए गए हैं जो आपको अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों से समझौता किए बिना पूरी तरह से त्योहार मनाने में मदद करेंगे।

दशहरा पर पर्सनल फाइनें से जुड़े इन 5 नियमों का करें पालन

1. 50-30-20 बजट का नियम

50-30-20 का नियम पैसे प्रबंधित करने और बजट बनाने का एक बहुत ही सरल व लोकप्रिय तरीका है, जो फेस्टिव सीजन में आपके बजट को कंट्रोल करने में सहायक है। इस नियम के अनुसार, आपकी मासिक आय का 50% किराने का सामान, किराया और EMI जैसी आवश्यक वस्तुओं पर, 30% विवेकाधीन खर्चों पर और 20% बचत पर खर्च होता है। त्योहारों की खरीदारी विवेकाधीन 30% हिस्से से की जानी चाहिए, न कि अन्य दो हिस्सों से।

2. क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल का नियम

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लिमिट से 30% या उससे कम रखने से आप अधिक खर्च करने से बचते हैं और अपने कर्ज को नियंत्रण में रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी क्रेडिट सीमा ₹3 लाख है, तो बकाया राशि को ₹90,000 से कम रखने का प्रयास करें। यह तरीका एक स्वस्थ क्रेडिट प्रोफाइल और उच्च क्रेडिट स्कोर को बढ़ावा देता है।

3. खर्च की सीमा तय करें

फेस्टिव सीजन में खर्च की एक स्पष्ट सीमा तय करें और उसका पालन करें। खर्च की रकम लिख लें, अपनी वास्तविक जरूरतों के आधार पर खरीदारी की सूची बनाएं और उसके अनुसार खर्च पर नजर रखें। लक्ष्य यह होना चाहिए कि त्योहारों का मौसम कर्ज मुक्त होकर समाप्त हो।

4. इमरजेंसी फंड को हाथ न लगाएं

आकस्मिक घटनाओं, जैसे कि मेडिकल खर्च, सर्जरी और दुर्घटनाओं के लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। अपने मासिक खर्चों के 3 से 6 गुना के बराबर एक अलग फंड बनाकर रखें और त्योहारों के खर्चों के लिए इसमें से पैसे न निकालें। उदाहरण के लिए, अगर आपका मासिक खर्च ₹1 लाख है, तो ₹3 लाख से ₹6 लाख अलग निकालकर रखें।

5. खर्च से पहले बचत ऑटोमेट करें

अपनी बचत, म्यूचुअल फंड SIP, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य निवेशों को ऑटोमेट कर लें, ताकि ये आपके बैंक खाते से अपने आप कट जाएं। इससे आपके रोजमर्रा के खर्चों और निवेश, दोनों में अनुशासन आता है और रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी रकम जमा करने में मदद मिलती है। अगर आप उलझन में हैं, तो अपने लॉन्ग-टर्म निवेश की योजना बनाने के लिए किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। त्योहारों के कारण अपने निवेश को टालें नहीं।

संक्षेप में कहें तो, दशहरा एक ऐसा त्योहार है जो पैसे से जुड़ी बुरी आदतों, वित्तीय योजना की कमी और पुरानी आदतों को सुधारने का मौका देता है। यह लोगों को एक ऐसा मंच दे सकता है जहां वे त्योहार को सार्थक तरीके से मना सकें और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को भी जिम्मेदारी से संभाल सकें।