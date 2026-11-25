Stock market closing 25 November 2026: घरेलू शेयर बाजार बुधवार को बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। कारोबारी सत्र के दूसरे दिन बुधवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 1502.29 अंकों की तेजी के साथ 83,938.28 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 469.60 अंक उछलकर 25,819.25 पर बंद हुआ।

बीएसई पर 27 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि बाकी 3 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 84,498.21 का ऊपरी स्तर, जबकि 83,380.75 का निचला स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 25,951.65 का उच्च स्तर और 25,619.00 का निम्न स्तर छुआ।

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

बीएसई पर HCLTECH, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान लीवर, सन फार्मा, ITC, NTPC, L&T, रिलायंस, ICICI बैंक, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, अल्ट्रासेमको, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, ट्रेंट, SBIN, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, इंडिगो, BEL, मारुति, इटरनल और कोटक बैंक के शेयर में तेजी दर्ज की गई। हिंदुस्तान लीवर के शेयर में सबसे ज्यादा 5.94% की तेजी दर्ज की गई।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

बीएसई पर टाइटन, टाटा स्टील और भारती एयरटेल के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। टाटा स्टील के शेयर में सबसे ज्यादा 2.54% की गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 1.66% और निफ्टी मिडकैप 100 में 0.30% की तेजी दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.44% की गिरावट दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमत फिसली

ब्रेंट क्रूड बुधवार को शाम 5.05 बजे 0.47% फिसलकर प्रति बैरल 90.97 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।