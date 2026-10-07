Airtel plan hike: एयरटेल का प्लान हुआ महंगा, शुरू की मुफ्त इंटरनेशल रोमिंग की सुविधा

मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल ने अपने मौजूदा पोस्टपेड प्लान के रेट्स में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 3% से 11% के बीच है और 8 अक्टूबर से लागू हो गई है। टेलीकॉम कंपनी ने अपने नए पोस्टपेड प्लान में हर साल एक मुफ्त इंटरनेशनल रोमिंग ट्रिप की सुविधा भी जोड़ी है।

Airtel plan hike: मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल ने अपने मौजूदा पोस्टपेड प्लान के रेट्स में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 3% से 11% के बीच है और 8 अक्टूबर से लागू हो गई है। टेलीकॉम कंपनी ने अपने नए पोस्टपेड प्लान में हर साल एक मुफ्त इंटरनेशनल रोमिंग ट्रिप की सुविधा भी जोड़ी है।

इंडिविजुअल प्लान

इंडिविजुअल पोस्टपेड प्लान की नई कीमत अब 499 रुपये प्रति महीना होगी, जो पहले 449 रुपये थी। यानी इसमें लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है।

दो-सिम वाला प्लान

दो-सिम वाले फैमिली प्लान की कीमत 699 रुपये से बढ़कर 749 रुपये हो जाएगी, जबकि तीन-सिम वाले प्लान की कीमत 999 रुपये से बढ़कर 1,049 रुपये हो जाएगी।

चार-सिम वाला प्लान

चार-सिम वाले फैमिली प्लान के लिए, एयरटेल ने प्लान के आधार पर मंथली रेंटल को 1,199 रुपये से बढ़ाकर 1,249 रुपये और 1,399 रुपये से बढ़ाकर 1,449 रुपये कर दिया है।

पांच-सिम वाला प्लान

पांच-सिम वाले फैमिली प्लान की कीमत 1,749 रुपये से बढ़कर 1,799 रुपये हो जाएगी। हालांकि, सभी प्लान में बढ़ोतरी एक समान 50 रुपये की है, लेकिन कम कीमत वाले प्लान पर इसका प्रतिशत असर ज्यादा है।

मुफ्त रोमिंग ट्रिप की सुविधा

रेट बढ़ाने के साथ-साथ, एयरटेल ने नए पोस्टपेड प्लान में हर सिम पर साल में एक मुफ्त इंटरनेशनल रोमिंग ट्रिप की सुविधा भी शुरू की है। पांच दिन के रोमिंग पैक में 5GB डेटा, 60 मिनट की कॉल, 25 आउटगोइंग SMS और मुफ्त इनकमिंग SMS शामिल हैं। ग्राहक अपनी पसंद के समय पर रोमिंग पैक एक्टिवेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि यह अपने आप एक्टिवेट हो जाए। फैमिली प्लान में, प्लान में शामिल हर सदस्य साल में एक मुफ्त इंटरनेशनल रोमिंग ट्रिप का फायदा उठा सकेगा।

इस लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए भारती एयरटेल के मार्केट ऑपरेशन्स के डायरेक्टर अमित त्रिपाठी ने कहा कि पोस्टपेड का मकसद बेहतरीन अनुभव देना है और कंपनी ग्राहकों को एयरटेल पोस्टपेड चुनने के और कारण देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।