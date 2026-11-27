8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बड़ी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीद है। कर्मचारी संगठन जहां 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, वहीं वैश्विक ब्रोकरेज फर्म JPMorgan ने अपनी नई रिपोर्ट में करीब 1.83 फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाकर एक अलग तस्वीर पेश की है। पहली नजर में 1.83 का मतलब बेसिक सैलरी में 83 फीसदी की बढ़ोतरी दिखाई देता है, लेकिन इसकी वास्तविक गणना कुछ अलग है।

JPMorgan के मुताबिक इस संभावित बढ़ोतरी में महंगाई भत्ता (DA) का मौजूदा हिस्सा भी बेसिक सैलरी में शामिल होगा। ऐसे में कर्मचारियों की वास्तविक वेतन वृद्धि करीब 14 फीसदी रह सकती है। ब्रोकरेज ने यह अनुमान 7वें वेतन आयोग के 2016 वाले फॉर्मूले को दोहराने की स्थिति में लगाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.83 कोई सरकारी फैसला या 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिश नहीं है। यह JPMorgan का अनुमान है। आयोग की अंतिम सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही वास्तविक फिटमेंट फैक्टर स्पष्ट होगा।

JPMorgan का 1.83 फिटमेंट फैक्टर क्या है?

JPMorgan ने 26 नवंबर 2026 को जारी अपनी India Equity Strategy Outlook 2027 रिपोर्ट में 8वें वेतन आयोग के लिए करीब 1.83 फिटमेंट फैक्टर का बेस केस रखा है। इसका आधार यह है कि सरकार 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में भी DA को बेसिक पे में मर्ज करके उसके ऊपर करीब 14 फीसदी वास्तविक वेतन वृद्धि दे सकती है।

JPMorgan की गणना के अनुसार जनवरी 2026 में DA 60 फीसदी था। इसे बेसिक पे में मर्ज करने पर गुणक 1.60 बनता है। इसके ऊपर करीब 14 फीसदी वास्तविक वृद्धि जोड़ने पर फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.83 पहुंचता है। 1.60 को 1.14 से गुणा करने पर लगभग 1.82 मिलता है, जिसे रिपोर्ट में करीब 1.83 माना गया है। यहां समझने वाली बात यह है कि 83 फीसदी की बढ़ोतरी पूरी तरह नई वेतन वृद्धि नहीं होगी। इसमें पहले से मिल रहा DA भी शामिल होगा। इसलिए वास्तविक बढ़ोतरी करीब 14 फीसदी मानी जा रही है। जनवरी 2026 का 60 फीसदी DA इस गणना का आधार है। बाद में जुलाई 2026 से DA बढ़ाकर 63 फीसदी किया गया था। इसलिए JPMorgan का यह हिसाब जनवरी 2026 के आधार पर है।

1.83 फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी?

इसे एक उदाहरण से समझना आसान होगा। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है। अगर 8वें वेतन आयोग में 1.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो 18,000 रुपये को 1.83 से गुणा करने पर नई बेसिक सैलरी करीब 32,940 रुपये होगी।

इस तरह बेसिक पे में लगभग 14,940 रुपये का अंतर दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी की हर महीने मिलने वाली कुल सैलरी में भी 14,940 रुपये की शुद्ध बढ़ोतरी होगी। नई व्यवस्था में DA का अलग से भुगतान और अन्य भत्तों की गणना भी बदल सकती है। इसलिए वास्तविक इन-हैंड सैलरी का पता आयोग की सिफारिशें और सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही चलेगा।

7वें वेतन आयोग में भी अपनाया गया था ऐसा ही फॉर्मूला

JPMorgan ने अपने अनुमान को समझाने के लिए 7वें वेतन आयोग का उदाहरण दिया है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। पहली नजर में इससे बेसिक सैलरी में 157 फीसदी की बढ़ोतरी दिखाई देती थी, लेकिन इसमें जनवरी 2016 तक जमा हुआ 125 फीसदी DA भी शामिल था। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी। आयोग के अनुसार DA मर्ज करने के बाद वास्तविक वेतन वृद्धि करीब 14.2 फीसदी रही। 2.57 का पूरा हिस्सा नई वेतन वृद्धि नहीं था। इसमें DA मर्ज करने और वास्तविक वेतन बढ़ाने, दोनों का हिस्सा शामिल था। JPMorgan का मानना है कि अगर 8वां वेतन आयोग भी यही फॉर्मूला अपनाता है, तो करीब 1.83 फिटमेंट फैक्टर का आधार बन सकता है।

कर्मचारी संगठनों की मांग 3.83 फिटमेंट फैक्टर की

JPMorgan के 1.83 के अनुमान और कर्मचारी संगठनों की मांग के बीच काफी अंतर है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के सामने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। इस मांग के स्वीकार होने पर कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा वेतन में बढ़ोतरी तय करते समय केवल DA को मर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार की वास्तविक जरूरतों और बढ़ती महंगाई को भी ध्यान में रखना चाहिए।

स्टाफ साइड ने अपनी न्यूनतम वेतन गणना में पांच सदस्यों वाले परिवार की जरूरतों को आधार बनाया है। इसमें ICMR के पोषण मानकों के अनुसार प्रतिदिन 3,490 किलो कैलोरी की जरूरत के साथ मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन और अन्य घरेलू खर्चों को शामिल किया गया है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने की भी मांग की है। उनका तर्क है कि कर्मचारियों की आय में वास्तविक सुधार के लिए वेतन निर्धारण का आधार मौजूदा जीवन-यापन खर्च होना चाहिए।

1.83 और 3.83 फिटमेंट फैक्टर में कितना अंतर होगा?

अगर मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये को आधार बनाया जाए, तो JPMorgan के 1.83 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी करीब 32,940 रुपये होगी। वहीं कर्मचारी संगठनों की 3.83 की मांग स्वीकार होने पर यह रकम करीब 68,940 रुपये तक पहुंच सकती है। इस तरह दोनों गणनाओं के बीच लगभग 36,000 रुपये प्रति माह का अंतर दिखाई देता है। हालांकि, यह केवल बेसिक पे की गणना है। दोनों प्रस्तावों का आधार भी अलग है। 1.83 JPMorgan का अनुमान है, जबकि 3.83 कर्मचारी संगठनों की मांग है। इनमें से किसी को भी 8वें वेतन आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।