Business News: ‘ट्रंप टैरिफ’ के लागू होने से शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट

डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर खुला

Indian Share Market Update, बिजनेस डेस्क, (आज समाज), मुंबई: ‘ट्रंप टैरिफ’ के लागू होने के बाद आज शुरूआती कारोबार में शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर जुलाई में भारत पर एक्सट्रा 25 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया था जो 27 अगस्त यानी पिछले कल से लागू हो गया है।

ये भी पढ़ें : Donald Trump: टैरिफ मसला सुलझने तक भारत से व्यापार वार्ता की कोई संभावना नहीं

सेंसेक्स और निफ्टी में इतने अंक की गिरावट

अतिरिक्त यूएस टैरिफ के लागू होने से शेयर बाजार का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स व निफ्टी गुरुवार को शुरुआत कारोबारी में लुढ़क गए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआत में आज 508.16 अंक गिरकर 80,278.38 पर पहुंच गया, वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 157.35 अंक की गिरावट के साथ 24,554.70 पर आ गया। इसके प्रभाव से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 87.53 पर खुला। बता दें कि बुधवार को गणेश चतुर्थी उत्सव शुरू हुआ और इसके चलते घरेलू शेयर बाजार बंद थे। वहीं मंगलवार को सेंसेक्स 849.37 अंक या 1.04 फीसदी की गिरावट के साथ 80,786.54 पर और निफ्टी 255.70 अंक या 1.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,712.05 पर बंद हुआ था।

ये भी पढ़ें: Donald Trump: भारतीय बाजारों तक पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा यूएस

यूएस के अतिरिक्त 25% टैरिफ से कुल शुल्क 50 प्रतिशत हुआ

शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में गिरावट के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई और साथ ही इससे विदेशी पूंजी की निकासी ने भी इंवेस्टर्स को की धारणा को प्रभावित किया। अमेरिका के अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ के बुधवार को लागू होने से भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है।

प्रभावित होगी बाजार की धारणा, बाजार में घबराहट की संभावना नहीं

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लागू किए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से निकट भविष्य में बाजार की धारणा प्रभावित होगी, पर बाजार में घबराहट की संभावना नहीं है। इसका कारण यह है कि मार्केट इन उच्च टैरिफ को एक अल्पकालिक विचलन के तौर पर देखेगा, जिसका शीर्घ ही हल निकल आए। बाजार के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंज उच्च मूल्यांकन व कमजोर आय वृद्धि है।

ये भी पढ़ें : US Tariff Effect: ‘ट्रंप टैरिफ’ का असर घरेलू शेयर बाजारों में भारी गिरावट