Jasprit Bumrah Romantic Post: क्रिकेट छोड़ प्यार में क्लीन बोल्ड हुए बुमराह, पत्नी संग रोमांटिक अंदाज हुआ वायरल

Jasprit Bumrah Romantic Post: भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह ने 6 मई को अपनी पत्नी संजना गणेशन के लिए एक दिल को छू लेने वाला बर्थडे पोस्ट करके इसे और भी खास बना दिया। संजना के 35 साल के होने पर, बुमराह ने सोशल मीडिया पर अपनी लेडीलव के साथ रोमांटिक पल शेयर करके फैंस का दिल पिघला दिया, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि उन्हें क्रिकेट के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक क्यों माना जाता है।

जसप्रीत बुमराह ने पत्नी के साथ रोमांटिक पल शेयर किए

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स्टार क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर संजना के साथ दो खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें कपल प्यार में डूबा हुआ दिख रहा था। तस्वीरों में, बुमराह को अपनी पत्नी की बाहों में लिपटे हुए, साथ में कुछ निजी और खुशी के पल बिताते हुए देखा जा सकता है। उनकी केमिस्ट्री ने फैंस को एक नए शादीशुदा जोड़े की याद दिला दी, और उनकी आँखों में प्यार ने तुरंत ऑनलाइन ध्यान खींच लिया।

रोमांटिक तस्वीरों के साथ, बुमराह ने एक इमोशनल बर्थडे नोट भी लिखा जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी। उन्होंने लिखा, “मेरे दिल को जन्मदिन की बधाई। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश, हंसमुख और प्यार और पॉजिटिविटी से घिरे रहें। अंगद और मैं हमेशा आपके साथ रहेंगे।” उन्होंने दिल और गले लगने वाले इमोजी भी जोड़े, जिससे पोस्ट और भी प्यारी लग रही थी। फैंस ने संजना गणेशन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कमेंट सेक्शन में भर दिया और कपल के प्यारे रिश्ते की तारीफ की। एक फैन ने उन्हें “पिक्चर-परफेक्ट फ्रेम” कहा, जबकि दूसरे ने उन्हें इंडियन क्रिकेट का “फेवरेट कपल” बताया।

जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन की लव स्टोरी

कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, कपल ने 2021 में एक छोटी सी शादी में शादी कर ली। बाद में, उनके बेटे अंगद का जन्म हुआ, और तब से, यह जोड़ी अपनी पब्लिक अपीयरेंस और सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाले पलों से फैंस को बड़े रिलेशनशिप गोल्स देती रही है।

संजना गणेशन कौन हैं?

संजना सिर्फ एक क्रिकेट सुपरस्टार की पत्नी से कहीं ज़्यादा हैं। उन्होंने एक पॉपुलर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और क्रिकेट होस्ट के तौर पर अपनी एक सफल पहचान बनाई है। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में आने से पहले, वह फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट थीं और उन्होंने “ऑफिशियली गॉर्जियस” का टाइटल भी जीता था। वह रियलिटी शो MTV स्प्लिट्सविला में भी नज़र आ चुकी हैं, जिससे वह एंटरटेनमेंट और ग्लैमर इंडस्ट्री में एक जाना-माना चेहरा बन गई हैं। सुंदरता, कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस के साथ, संजना गणेशन दर्शकों को इम्प्रेस करती रहती हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह के साथ उनका प्यारा रिश्ता सोशल मीडिया पर दिल जीतता रहता है।