डॉलर के मुकाबले रुपए में भी मामूली मजबूती दर्ज की गई

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले कुछ दिन से भारतीय शेयर बाजार में जारी तेजी का रुख जारी है। शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि इस तेजी के पीछे निवेशकों की लगातार खरीदारी और वैश्विक बाजारों में चल रहा सकारात्मक रुख है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका में व्यापार समझौते और टैरिफ दरों को लेकर उठी नई उम्मीद ने भी शेयर बाजार में तेजी लौटाने का काम किया है। यही कारण रहा कि लगातार चौथे दिन भी भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ।

इस तरह रहा शेयर बाजार का हाल

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 130.06 अंक या 0.15 प्रतिशत उछलकर 84,556.40 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 22.80 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,891.40 पर आ गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे बढ़कर 87.86 (अनंतिम) पर बंद हुआ। भारतीय शेयर सूचकांकों ने गुरुवार को कारोबार के दौरान अपनी अधिकांश बढ़त गंवा दी। इसका मुख्य कारण प्रमुख रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध और अमेरिका के साथ व्यापार सौदों के सौदे के जल्द अंतिम रूप न लेने का संकेत रहा। निवेशकों की मुनाफावसूली ने शेयर सूचकांकों पर दबाव डाला।

इंफोसिस को मिला सबसे ज्यादा लाभ

सेंसेक्स की कंपनियों में इंफोसिस 3.86 प्रतिशत चढ़ गया। एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन और टेक महिंद्रा भी लाभ में रहे। वहीं इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल और अदानी पोर्ट्स पिछड़ने वालों में शामिल रहे। रिलायंस के शेयरों में भी एक फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

इस तरह रहा विश्व के प्रमुख बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजारों में मध्य सत्र में मिश्रित रुख के साथ कारोबार हो रहा था। बुधवार को अमेरिकी बाजार नकारात्मक दायरे में बंद हुए।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : भारत अधिकांश देशों की तुलना में ज्यादा तेजी से उभर रहा : रिपोर्ट