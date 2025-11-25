Panchkula News : तीन गांवों पर बुलडोज़र कार्रवाई, बड़ी मात्रा में अवैध कॉलोनियों और मकानों को किया ध्वस्त 

Panchkula News, (आज समाज), पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला जिला के तीन गांवों में जिला नगर योजनाकार विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोज़र कार्रवाई की है। बता दें कि पैरिफेरी के अन्तर्गत आने वाले इन तीन गांवों गरीड़ा, चरनिया और बाड़ में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियाँ विकसित की जा रही हैं। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से विकसित हो रही इन कॉलोनियों और अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने के मकसद से बुलडोज़र कार्रवाई को अंजाम दिया।

नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी

नगर योजनाकार संजय नारंग ने बताया कि विभाग ने कॉलोनाइजरों और संबंधित लोगों को पहले नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी कि बिना CLU और लाइसेंस के किसी भी प्रकार का निर्माण जारी न रखें। लेकिन नोटिस के बावजूद भी निर्देशों का पालन न होने पर मजबूरन विभाग को इस बड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं विभाग ने आम नागरिकों को भी चेताया कि वे बिना अनुमति वाली परियोजनाओं में निवेश न करें और किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले विभागीय मंजूरी जरूर लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के नुकसान अथवा कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा

जिला नगर योजनागार विभाग की टीम ने इन तीनों गांवों में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और मकानों को ध्वस्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बिना अनुमति बनाए गए अवैध ढांचे और निर्माणों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार बरवाला संजीव अत्री ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे, वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा।

