Bulandshahr Triple Murder Case : केक की वजह से 3 कत्ल! बुलंदशहर का खतरनाक आरोपी जीतू मुठभेड़ में ढेर

Bulandshahr Triple Murder Case : एक बड़ी सफलता में, बुलंदशहर पुलिस ने उस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मार गिराया है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। जीतू सैनी, जिस पर ₹50,000 का इनाम घोषित था, पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारा गया, जबकि उसका साथी भाग निकलने में कामयाब रहा।

मुठभेड़ हुई भीषण, पुलिसकर्मी घायल

गोलीबारी के दौरान, SWAT टीम के प्रभारी मोहम्मद असलम और हेड कांस्टेबल मोहित मलिक के हाथों में गोली लग गई। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।

वह अपराध जिसने शहर को झकझोर दिया

यह नृशंस घटना 25 अप्रैल को खुर्जा के सुभाष मार्ग स्थित एक जिम में हुई थी:

अमरदीप सैनी,

उनका चचेरा भाई मनीष सैनी,

और भतीजा आकाश,

इन तीनों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि यह हत्या जन्मदिन के केक को लेकर हुए एक मामूली विवाद के चलते हुई थी, जो बढ़कर एक जानलेवा हमले में बदल गया।

आरोपियों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई

अमरदीप के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, पुलिस ने जीतू सैनी सहित 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

अब तक: 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। पिछली मुठभेड़ों में कई संदिग्ध घायल हुए थे।पुलिस की टीमें फरार अपराधियों की लगातार तलाश कर रही हैं।

मुठभेड़ कैसे हुई

SSP दिनेश कुमार सिंह के अनुसार, यह घटना सिकंदराबाद फ्लाईओवर के पास नियमित गश्त के दौरान हुई:

स्कूटर पर सवार दो संदिग्धों ने चेकिंग से बचने की कोशिश की। वे एक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गए और पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक संदिग्ध गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल संदिग्ध की पहचान जीतू सैनी के रूप में हुई, जो तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हथियार बरामद, जांच जारी

पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल बरामद की है, और फोरेंसिक टीमें फिलहाल सबूतों की जांच कर रही हैं। इस बीच, फरार साथी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है।

जो बात एक मामूली कहासुनी के रूप में शुरू हुई थी, वह एक खौफनाक तिहरे हत्याकांड में बदल गई, और अब एक हाई-स्टेक्स पुलिस मुठभेड़ में समाप्त हुई। हालांकि मुख्य आरोपी मारा जा चुका है, लेकिन जांच अभी भी जारी है, क्योंकि अधिकारी बाकी बचे संदिग्धों पर अपना शिकंजा कस रहे हैं।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग