Budget Session 2026: वैश्विक ध्यान का केंद्र बनकर उभरा भारत : प्रधानमंत्री मोदी

Budget Session 2026 Begins, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र 2026 से पहले आज मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस तिमाही की शुरुआत को बहुत सकारात्मक बताया और एक आत्मविश्वासी भारत को आज दुनिया के लिए उम्मीद की किरण कहा। पीएम ने देश की मजबूत विकास यात्रा पर जोर दिया और कहा कि भारत वैश्विक ध्यान का केंद्र बनकर उभरा है।

भारत ईयू के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौता का जिक्र किया

प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को भारतीय युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और आगे की आशाजनक दिशाओं को दर्शाने वाला बताया। उन्होंने कहा, एक आत्मविश्वासी भारत आज दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। यह आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। इस तिमाही की शुरुआत में भारत-ईयू ने एक एफटीए किया जो इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाली दिशाएं कितनी उज्ज्वल हैं, भारतीय युवाओं का भविष्य कितना उज्ज्वल है।

भारत-ईयू एफटीए उत्पादक भारत की दिशा में एक बड़ा कदम

प्रधानमंत्री ने भारत-ईयू एफटीए के महत्व पर जोर देते हुए इसे महत्वाकांक्षी भारत के लिए मुक्त व्यापार, आकांक्षी युवाओं के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय निर्माता अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगे। पीएम ने कहा, एफटीए एक आत्मविश्वास से भरे प्रतिस्पर्धी व उत्पादक भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सरकार के सुधार एजेंडे को दर्शाएगा बजट

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट सरकार के सुधार एजेंडे को दर्शाएगा। उन्होंने कहा, देश का ध्यान बजट पर होना स्वाभाविक है। लेकिन इस सरकार की पहचान सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन रही है। पीएम ने कहा, अब, हमने ‘सुधार एक्सप्रेस’ पर तेजी से उड़ान भरी है। मैं इस ‘सुधार एक्सप्रेस’ को गति देने में उनके सकारात्मक योगदान के लिए सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। नतीजतन, ‘सुधार एक्सप्रेस’ गति पकड़ रही है।

