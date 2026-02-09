BTS Comeback: फैंस के लिए खुशखबरी, 4 साल बाद OTT पर होगा ग्रैंड लाइव शो

BTS Comeback: दुनिया भर में पॉपुलर K-pop ग्रुप BTS एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि वे 2022 के लंबे ब्रेक के बाद ज़बरदस्त वापसी के लिए तैयार हैं। इस अनाउंसमेंट से दुनिया भर में BTS आर्मी में उत्साह की लहर दौड़ गई है, जो ग्रुप को एक साथ वापस देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।
इस कमबैक को और भी खास बनाने वाली बात यह है कि BTS अपनी वापसी को सीधे Netflix के ज़रिए ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाएगा। स्ट्रीमिंग की बड़ी कंपनी ने BTS के साथ अपने आने वाले स्पेशल प्रोजेक्ट्स की ऑफिशियली घोषणा कर दी है। इस कोलेबोरेशन के तहत, न सिर्फ़ BTS का कमबैक कॉन्सर्ट लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा, बल्कि प्लेटफ़ॉर्म पर एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भी रिलीज़ की जाएगी।
सभी सात मेंबर्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे
सभी सात मेंबर्स—जिन, सुगा, जे-होप, RM, जिमिन, V, और जुंगकुक—इस स्पेशल प्रोजेक्ट में नज़र आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, BTS अपना पहला कमबैक कॉन्सर्ट 21 मार्च को साउथ कोरिया के सियोल के ग्वांगह्वामुन स्क्वायर में करेगा।
यह हिस्टोरिक कॉन्सर्ट दुनिया भर के फैंस के लिए खास तौर पर नेटफ्लिक्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर यह अनाउंसमेंट कैप्शन के साथ शेयर की, “BTS X नेटफ्लिक्स: BTS द कमबैक लाइव,” साथ ही इवेंट की तारीख और जगह भी बताई।
डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘BTS: द रिटर्न’ रिलीज होगी
कॉन्सर्ट के बाद, नेटफ्लिक्स 27 मार्च को BTS की डॉक्यूमेंट्री फिल्म BTS: द रिटर्न रिलीज करेगा। यह डॉक्यूमेंट्री बैंड के नए कमबैक एल्बम अरिरंग को तैयार करते समय के पूरे सफर को दिखाएगी। यह फैंस को एल्बम बनाने के दौरान ग्रुप के संघर्षों, कड़ी मेहनत और क्रिएटिव प्रोसेस के बिहाइंड-द-सीन्स दिखाएगी।
2026–2027 वर्ल्ड टूर अनाउंस किया गया
कमबैक के साथ ही, BTS ने अपने 2026–2027 वर्ल्ड टूर का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। यह टूर अप्रैल 2026 में साउथ कोरिया से शुरू होगा और मार्च 2027 तक चलेगा। इस दौरान, BTS एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के 70 से ज़्यादा शहरों में परफॉर्म करेगा।
टूर लिस्ट में इंडिया नहीं
हालांकि, अभी अनाउंस की गई टूर लिस्ट में इंडिया शामिल नहीं है, जो इंडियन फैंस के लिए निश्चित रूप से निराशाजनक खबर है। इसके बावजूद, इंडिया में भी फैंस के बीच BTS की वापसी और उनके स्पेशल Netflix कंटेंट को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है।
एक ग्रैंड लाइव कॉन्सर्ट, एक ग्लोबल Netflix स्ट्रीम और एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री के साथ, BTS की वापसी हाल के सालों में सबसे बड़े म्यूज़िक इवेंट्स में से एक बनने जा रही है।