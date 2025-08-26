BTech Student Suicide: गुरुग्राम में बीटेक की छात्रा ने लगाई फांसी

हॉस्टल में फंदे पर लटकी मिली लाश

BTech Student Suicide, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा द्वारा फंदा लगाकर जीवनलीला समाप्त करने का मामला प्रकाश में आया है। छात्रा का शव कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की पहचान राजस्थान के अलवर की रहने वाली 19 वर्षीय भूमिका के रूप में हुई।

भूमिका गुरुग्राम स्थित बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। वहीं भूमिका के मौसा ने आरोप लगाया है कि जिस हालत में वह लटकी हुई मिली, उससे शक होता है कि यह सुसाइड नहीं, बल्कि मर्डर है। उसके पैर 4 इंच तक मुड़े हुए थे और पैर के तलवे जमीन पर टिके हुए थे।

फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रात 12 बजे लौटी हॉस्टल

बिलासपुर थाने के जांच अधिकारी बिजेंद्र ने बताया कि सोमवार रात हॉस्टल में थर्ड ईयर की छात्रा भूमिका की एक फ्रेंड का बर्थडे था। 10 बजे वह अपनी रूम पार्टनर शांभवी निवासी बिहार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी। भूमिका बर्थडे पार्टी खत्म होने से पहले करीब 12 बजे अपने रूम पर लौट आई।

भूमिका की रूम पार्टनर रिबन लेने गई कमरे में, अंदर से बंद मिला दरवाजा

पुलिस ने आगे बताया कि रात डेढ़ बजे बर्थडे पार्टी में रिबन की जरूरत पड़ गई। कॉलेज की गिफ्ट शॉप में रिबन नहीं मिला तो भूमिका की रूम पार्टनर अपने रूम पर रिबन लेने के लिए गई, लेकिन रूम अंदर से लॉक मिला। काफी देर तक भी दरवाजा नहीं खोला गया तो रूम पार्टनर ने इसकी जानकारी हॉस्टल वॉर्डन को दी।

प्लम्बर को बुलाकर खुलवाया दरवाजा

हॉस्टल वार्डन ने प्लम्बर को मौके पर बुलाया और किसी तरह दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर भूमिका दीवार पर लगे कुंडे से फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। सूचना मिलते ही हॉस्टल की अन्य छात्राएं भी वहां पहुंच गईं, जिसके बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई।

पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाया

जांच अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे पुलिस को छात्रा के सुसाइड करने की सूचना मिली। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाया। साथ ही भूमिका के पेरेंट्स को भी कॉल किया गया। अभी सुसाइड के कारण नहीं पता चल पाए हैं। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

कॉलेज वालों ने भूमिका की तबीयत खराब होने की कहीं बात

भूमिका के मौसा बृजेश गुप्ता ने बताया कि कॉलेज वालों ने सुबह साढ़े 3 बजे भूमिका की मां को फोन किया। उन्होंने बताया कि भूमिका की तबीयत खराब है, वह ज्यादा सीरियस है। आप जल्दी आ जाइए। इसके बाद भूमिका की मां ने मेरे बेटे राहुल को कॉल की और कहा कि या तो तू आ जा, या पापा को भेज दे। भूमिका की तबीयत खराब है। जब हम यहां पर आए तो हमे वार्डन ने बताया कि 2 बजे हमने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो भूमिका हमें लटकी मिली।

ये भी पढ़ें : हेरोइन और ड्रग मनी सहित नशा तस्कर गिरफ्तार