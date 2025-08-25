BSSC Recruitment 2025 : बीएसएससी ने जारी की अपनी 3727 पदों पर भर्ती

BSSC Recruitment 2025 :अगर आपका भी सपना सरकारी विभाग में नौकरी करने का है तो ये खबर ख़ास आपके लिए है क्यूंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में ऑफिस अटेंडेंट/अटेंडेंट (विशेष श्रेणी) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक तौर पर विज्ञापन संख्या 06/25 जारी कर दिया है। कुल 3727 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू होकर 26 सितंबर 2025 तक चलेगी।

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं/मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। चयन प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद मुख्य परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यदि आवेदनों की संख्या 40,000 से अधिक है, तो प्रारंभिक परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी।

BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 अवलोकन

संगठन: बिहार कर्मचारी चयन आयोग ( BSSC)

पद का नाम: कार्यालय परिचारक / परिचारक (विशेष)

विज्ञापन संख्या: 06/25

कुल रिक्तियां: 3727

योग्यता: 10वीं/मैट्रिक उत्तीर्ण

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन

नौकरी का स्थान: बिहार

वेतन: लेवल 1 पे मैट्रिक्स

आधिकारिक वेबसाइट: https://bssc.bihar.gov.in

BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 25 अगस्त 2025

परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 24 सितंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 26 सितंबर 2025

BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

अनारक्षित/पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग (बिहार के पुरुष) ₹540

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार के मूल निवासी) ₹135

सभी श्रेणियों की महिलाएँ (बिहार के मूल निवासी) ₹135

दिव्यांग (सभी श्रेणियाँ) ₹135

बिहार के बाहर के सभी उम्मीदवार ₹540

BSSC कार्यालय परिचारक रिक्तियां, योग्यता

पद का नाम :कार्यालय परिचारक/परिचारक (विशेष)

रिक्तियां : 3727

योग्यता : 10वीं पास

BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 आयु सीमा

आयु की गणना 01 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु:

अनारक्षित (पुरुष): 37 वर्ष

अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला): 40 वर्ष

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला): 42 वर्ष

दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट मिलेगी

सरकारी कर्मचारी और पूर्व सैनिक भी नियमों के अनुसार छूट के पात्र हैं

BSSC कार्यालय परिचारक चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

दस्तावेज सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

कैसे करें BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए आवेदन

उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदकों को पंजीकरण पूरा करना होगा, आवश्यक दस्तावेज़ (फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र) अपलोड करने होंगे और ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। प्रति उम्मीदवार केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

