BSP Mega Rally In Lucknow, (आज समाज), लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम (Kanshi Ram) की पुण्यतिथि (Death Anniversary ) पर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आकाश आनंद (Akash Anand) की तारीफ की। अगले यूपी विधानसभा चुनावों में पार्टी के गठबंधन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि बसपा 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी।

हम किसी से नहीं करेंगे गठजोड़ : बसपा सुप्रीमो

बसपा सुप्रीमो ने महारैली के दौरान चुनावी गणित समझाकर उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर संदेश दिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) 2007 की तरह 2027 का इलेक्शन भी बगैर गठबंधन लड़ेगी। हम सपा से गठजोड़ नहीं करेंगे। बसपा राज्य में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा, गठबंधन करके हार होती है और इस बार बसपा यूपी विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी।

