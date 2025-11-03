BSNL Recharge Plan: BSNL का जबरदस्त धमाका! सिर्फ ₹347 में 50 दिन की वैलिडिटी, रोज़ 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री

BSNL Recharge Plan: बीएसएनएल ने एक ऐसा क्रांतिकारी रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है जो निजी टेलीकॉम दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे रहा है। सिर्फ़ ₹347 में, यूज़र्स रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल और रोज़ाना 100 SMS का आनंद ले सकते हैं। ये सब 50 दिनों की वैधता के साथ।

80 Kbps की स्पीड से ब्राउज़िंग

यह प्लान उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बिना ज़्यादा खर्च किए बिना लगातार कनेक्टिविटी चाहते हैं। डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद भी, यूज़र्स को 80 Kbps की स्पीड से ब्राउज़िंग की सुविधा मिलेगी।

जियो, एयरटेल और Vi की तुलना

जियो, एयरटेल और Vi की तुलना में, बीएसएनएल का नया ऑफर पूरी तरह से किफ़ायती है—ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स के लिए एकदम सही, जो बचत और स्पीड दोनों पसंद करते हैं। बड़े शहरों में 4G कवरेज के विस्तार के साथ, बीएसएनएल यह साबित कर रहा है कि किफ़ायती होने का मतलब समझौता नहीं है।