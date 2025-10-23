BSNL Samman Plan: BSNL का धमाका! सीनियर सिटिजन्स के लिए लॉन्च हुआ ‘सम्मान प्लान’, सालभर की कॉलिंग-डेटा सर्विस सिर्फ 1812 रुपये में

BSNL Samman Plan: बीएसएनएल सम्मान योजना: दिवाली के अवसर पर, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष पेशकश पेश की है। दूरसंचार ऑपरेटर ने इसे बीएसएनएल सम्मान योजना नाम दिया है, जो पूरे वर्ष के लिए किफायती और विश्वसनीय दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह योजना डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, एसएमएस और ओटीटी सब्सक्रिप्शन सहित कई लाभों से भरपूर है, और वह भी बेहद किफायती कीमत पर।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पेशकश

नया बीएसएनएल सम्मान योजना 18 अक्टूबर से 18 नवंबर, 2025 तक वैध है और केवल नए वरिष्ठ नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। पूरे वर्ष के लिए ₹1,812 (लगभग ₹149 प्रति माह) की कीमत वाला यह प्लान 365 दिनों की निर्बाध सेवा के साथ-साथ कई रोमांचक सुविधाएँ प्रदान करता है।

सम्मान प्लान में आपको क्या मिलेगा

इस खास प्लान के तहत, बीएसएनएल यूजर्स को ये सुविधाएं मिलेंगी:

प्रतिदिन 2GB हाई-स्पीड डेटा

सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

प्रतिदिन 100 एसएमएस

एक मुफ़्त सिम कार्ड

पहले 6 महीनों के लिए कॉम्प्लिमेंट्री BiTV सब्सक्रिप्शन

इसका मतलब है कि सब्सक्राइबर्स को न केवल बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि मनोरंजन के भी कई फायदे मिलेंगे – ये सब एक ही किफायती वार्षिक प्लान में।

बीएसएनएल का दिवाली बोनान्ज़ा ऑफर

सम्मान प्लान के अलावा, बीएसएनएल ने सभी आयु वर्ग के नए यूजर्स के लिए दिवाली बोनान्ज़ा ऑफर भी लॉन्च किया है। इस ऑफर के तहत, यूजर्स केवल ₹1 में 30 दिनों के लिए बीएसएनएल की 4G सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

इस ऑफर का उद्देश्य ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का अनुभव प्रदान करना है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रतिदिन 2GB डेटा, प्रतिदिन 100 एसएमएस और एक मुफ़्त सिम कार्ड शामिल है – और ये सब केवल ₹1 में।

बीएसएनएल ने देशभर में 4G सेवाओं का विस्तार किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर, 2025 को पूरे भारत में बीएसएनएल की 4G सेवाओं का आधिकारिक उद्घाटन किया। वर्तमान में, कंपनी ने देशभर में 98,000 केंद्रों पर अपना नेटवर्क सक्रिय कर दिया है, जिससे व्यापक 4G कवरेज और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है। इस विस्तार के साथ, बीएसएनएल अब निजी दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करने और पूरे भारत में 4G पहुँच प्रदान करने के लिए तैयार है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आदर्श योजना

बीएसएनएल का सम्मान प्लान उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक विश्वसनीय, बजट-अनुकूल और सुविधा संपन्न दूरसंचार सेवा चाहते हैं। पूरे एक साल के डेटा, कॉलिंग और मनोरंजन लाभों के साथ, यह योजना बिना किसी समझौते के कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। इस बीच, दिवाली बोनान्ज़ा नए उपयोगकर्ताओं को लगभग मुफ्त में बीएसएनएल के 4G अनुभव का अनुभव करने का एक बेजोड़ मौका देता है।