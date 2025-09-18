BSNL Prepaid Plans: BSNL यूजर्स की बल्ले-बल्ले! अब रिचार्ज प्लान्स पर मिलेगा सीधा डिस्काउंट

BSNL Prepaid Plans, आज समाज, नई दिल्ली: अगर आप बीएसएनएल के प्रीपेड यूज़र हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है! सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर ने एक खास सीमित समय के लिए ऑफर पेश किया है जो उसके लोकप्रिय प्रीपेड रिचार्ज प्लान को और भी किफ़ायती बनाता है।

जी हाँ, बीएसएनएल अब चुनिंदा रिचार्ज पैक पर तुरंत छूट दे रहा है, जिससे यूज़र्स ₹38 तक की बचत कर सकते हैं। यह ऑफर 15 सितंबर, 2025 से शुरू हुआ है और 15 अक्टूबर, 2025 तक ही मान्य रहेगा। इसलिए अगर आप रिचार्ज कराने की योजना बना रहे हैं, तो इसे लेने का यही सही समय है।

इस ऑफर के अंतर्गत कौन से प्लान आते हैं?

बीएसएनएल के एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर दिए गए नवीनतम अपडेट के अनुसार, कंपनी तीन प्रीपेड रीचार्ज पैक पर 2% तक की तत्काल छूट दे रही है:

₹199 प्लान

₹485 प्लान

₹1999 प्लान

कंपनी ने इस योजना का प्रचार इस टैगलाइन के साथ भी किया है – “हर रीचार्ज पर ज़्यादा बचत करें।”

आप असल में कितनी बचत करते हैं?

इन छूट वाली कीमतों पर एक नज़र डालें:

₹199 प्लान पर, आप लगभग ₹3.8 की बचत करते हैं।

₹485 प्लान पर, आप लगभग ₹9.6 की बचत करते हैं।

₹1999 प्लान पर, आप पूरे ₹38 की बचत करते हैं।

ज़ाहिर है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा लंबी अवधि वाले ₹1999 प्लान पर है, जबकि मासिक रीचार्ज पर बहुत कम बचत होती है।

बीएसएनएल का आक्रामक रुख

बीएसएनएल हमेशा से निजी दूरसंचार ऑपरेटरों की तुलना में सस्ते प्रीपेड प्लान पेश करने के लिए जाना जाता है। हाल ही में, कंपनी ने एक रोमांचक योजना भी शुरू की है जिसके तहत नए सिम कार्ड सिर्फ़ ₹1 में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इसके अलावा, उद्योग रिपोर्टों से पता चलता है कि बीएसएनएल दिसंबर 2025 तक दिल्ली और मुंबई में अपनी 5G सेवाएँ शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे भारतीय दूरसंचार बाजार में उसकी उपस्थिति और मज़बूत होगी।