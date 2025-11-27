BSNL Prepaid Plans: BSNL का नया ‘गेम’! कीमतें वही, वैलिडिटी कम… यूजर्स सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

BSNL Prepaid Plans: पिछले कुछ हफ़्तों से, अफवाहें फैल रही हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर जल्द ही अपने प्रीपेड टैरिफ़ रेट बढ़ा सकते हैं। इन अटकलों के बीच, BSNL ने कुछ ऐसा किया है जिससे सोशल मीडिया पर यूज़र्स बहुत नाराज़ हैं।

सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर ने किसी भी प्रीपेड प्लान की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं — लेकिन उसने चुपचाप उनकी वैलिडिटी कम कर दी है। इसका मतलब है कि कस्टमर्स को अब उसी कीमत पर कम दिनों की सर्विस मिलेगी, जिससे प्लान इनडायरेक्टली और महंगे हो जाएंगे।

BSNL ने पहले दावा किया था कि वह प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरह अचानक कीमतें नहीं बढ़ाएगा। लेकिन वैलिडिटी में इस कमी से कस्टमर्स नाराज़ हैं, जिनमें से कई सोशल मीडिया पर BSNL पर चुपचाप टैरिफ़ बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। पॉपुलर BSNL प्लान्स की वैलिडिटी कैसे कम की गई है, यहाँ बताया गया है

₹99 प्लान

पहले की वैलिडिटी: 15 दिन

नई वैलिडिटी: 14 दिन

बेनिफिट्स: अनलिमिटेड कॉलिंग + 50MB डेटा

₹107 प्लान

पहले की वैलिडिटी: 28 दिन

नई वैलिडिटी: 22 दिन

बेनिफिट्स: 200 मिनट कॉलिंग + 3GB डेटा

यूज़र्स का कहना है कि वैलिडिटी कम होने की वजह से यह प्लान अब 20% महंगा लग रहा है।

₹147 प्लान

पहले की वैलिडिटी: 25 दिन

नई वैलिडिटी: 24 दिन

फ़ायदे: अनलिमिटेड कॉलिंग + 5GB डेटा

₹153 प्लान

पहले की वैलिडिटी: 25 दिन

नई वैलिडिटी: 24 दिन

फ़ायदे: 1GB/दिन + अनलिमिटेड कॉलिंग

₹197 प्लान

पहले की वैलिडिटी: 48 दिन

नई वैलिडिटी: 42 दिन

फ़ायदे: 300 मिनट कॉलिंग + 4GB डेटा

₹439 प्लान

पहले की वैलिडिटी: 90 दिन

नई वैलिडिटी: 80 दिन

फ़ायदे: अनलिमिटेड कॉलिंग + 300 SMS

₹879 प्लान

पहले की वैलिडिटी: 180 दिन

नई वैलिडिटी: 165 दिन

फ़ायदे: अनलिमिटेड कॉलिंग + 24GB डेटा

यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर BSNL की आलोचना की

X (पहले ट्विटर) ने निराशा जताई है, और BSNL पर कीमतें बढ़ाने के बजाय वैलिडिटी कम करके “चुपके से टैरिफ बढ़ाने” का आरोप लगाया है। कई इलाकों में 4G सर्विस शुरू करने के बाद भी, यूज़र्स का कहना है कि नेटवर्क क्वालिटी और इंटरनेट स्पीड में कोई बदलाव नहीं है।