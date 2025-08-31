BSNL Prepaid Plan: सस्ता, धांसू और धमाकेदार! BSNL का ₹199 वाला प्लान बना यूजर्स की पहली पसंद

BSNL Prepaid Plan, (आज समाज), नई दिल्ली : निजी टेलीकॉम दिग्गजों को चुनौती देने के लिए, बीएसएनएल ने एक ज़बरदस्त प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है जो बजट के प्रति जागरूक यूजर्स का दिल जीत रहा है। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर अब अनलिमिटेड कॉलिंग + 2GB डेली हाई-स्पीड डेटा + 100 एसएमएस प्रतिदिन की सुविधा दे रहा है – और वो भी सिर्फ़ ₹199 में, 30 दिनों की वैधता के साथ।

जी हाँ, आपने सही पढ़ा! जहाँ प्रतिद्वंदी कंपनियाँ समान लाभों के लिए कहीं ज़्यादा पैसे वसूलती हैं, वहीं बीएसएनएल इस बेहद किफ़ायती प्लान के साथ नए मानक स्थापित कर रहा है।

प्लान की खास बातें

2GB हाई-स्पीड डेटा प्रतिदिन

अनलिमिटेड कॉल (कोई डेली कैप नहीं!)

100 एसएमएस प्रतिदिन

30 दिनों की वैधता

इसका मतलब है कि आपको सिर्फ़ ₹199 में कुल 60GB डेटा + अनलिमिटेड वॉयस + 3000 एसएमएस मिलते हैं और बीएसएनएल यहीं नहीं रुक रहा है।

कंपनी ने विशेष ब्रॉडबैंड ऑफर भी पेश किए हैं, जहाँ उपयोगकर्ता पहले महीने बिल्कुल मुफ़्त का आनंद ले सकते हैं और अगले 3 महीनों के लिए केवल ₹399/माह (₹499 के बजाय) का भुगतान कर सकते हैं।