BSNL New Recharge Plan : BSNL का सीक्रेट प्लान वायरल! 1 साल की छुट्टी और डेटा भर-भर के"

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL एक बार फिर से प्राइवेट कंपनियों जैसे Jio और Airtel को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। बीएसएनएल ने हाल ही में ऐसा धमाकेदार प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जो न सिर्फ सस्ता है बल्कि फायदे के मामले में भी बेमिसाल है। अगर आप एक बार रिचार्ज करके पूरे साल टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो यह प्लान आपके लिए एकदम परफेक्ट साबित हो सकता है।

BSNL का ₹1999 वाला धाकड़ प्लान

बीएसएनएल ने हाल ही में X (Twitter) पर अपने नए सालाना प्लान की जानकारी दी है, जिसकी कीमत ₹1999 रखी गई है। इस प्लान में यूज़र्स को मिलते हैं:

600GB हाई-स्पीड डेटा (365 दिनों की वैलिडिटी के लिए, बिना किसी डेली लिमिट के) अनलिमिटेड कॉलिंग किसी भी नेटवर्क पर

रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा

365 दिन यानी पूरे 1 साल की वैलिडिटी

इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक बार रिचार्ज करके आप पूरे साल बिना रुकावट इंटरनेट चला सकते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं और SMS भी भेज सकते हैं – वो भी सिर्फ ₹1999 में!

जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ता है ये प्लान

अगर हम बात करें Jio और Airtel जैसे प्राइवेट टेलीकॉम दिग्गजों की, तो उनके सालाना प्लान्स काफी महंगे हैं Jio का सालाना प्लान ₹3599 से शुरू होता है, जिसमें आपको डेली 2.5GB डेटा मिलता है। Airtel का सालाना प्लान भी ₹3599 का है, जिसमें सिर्फ 2GB/day डेटा ही मिलता है।

इसके मुकाबले BSNL का ₹1999 वाला प्लान न सिर्फ 1600 रुपये सस्ता है, बल्कि इसमें डेटा की कोई डेली लिमिट भी नहीं है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से डेटा यूज कर सकते हैं।

क्यों है यह प्लान बेस्ट डील?

बिना डेली डेटा लिमिट के फ्रीडम के साथ इंटरनेट इस्तेमाल करें एक साल तक बार-बार रिचार्ज की झंझट नहीं।अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS के साथ परफेक्ट पैकेज। बजट में बेहतरीन विकल्प, खासकर उन यूज़र्स के लिए जो एक बार रिचार्ज कर सालभर निश्चिंत रहना चाहते हैं।