BSNL New 11 Month Plan: BSNL का धमाका! सिर्फ ₹1499 में 11 महीने तक अनलिमिटेड फायदे

BSNL New 11 Month Plan (आज समाज), नई दिल्ली: बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं के लिए नए और सस्ते प्लान लॉन्च करता है। इस बार कंपनी ने एक खसखस अवधि का प्लान पेश किया है, जो लॉन्ग की दवा के साथ आता है। अगर आप बार-बार प्लान से परेशान हैं और एक ही बार में लॉन्ग प्लान वाला प्लान चाहते हैं, तो आपके लिए सही साबित करने के लिए बीएसएनएल का नया 1499 रुपये वाला प्लान हो सकता है।

11 महीने की लम्बी शक्ति

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी 336 दिनों की अवधि है। यानी आपको करीब 11 महीने तक फिल्म निर्माण की जरूरत नहीं है। यह उन फिक्सेज के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो लंबे समय तक नेटवर्क और कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं।

असीमित कॉलिंग का लाभ

इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा है। इलेक्ट्रिकल हो या एसटीडी कॉल, आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

24जीबी हाई-स्टेट डेटा

बीएसएनएल इस प्लान में कुल 24GB हाई-स्टेट डेटा देता है। डेटा ख़त्म होने के बाद भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पीड 40Kbps रहेगी। यह सुविधा लोगों के लिए अच्छी है जिसमें ज्यादा डेटा की खपत नहीं है और जिस पर कॉलिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

प्रतिदिन 100 एसएमएस

इस योजना में प्रतिदिन 100 एसएमएस की भी सुविधा है। यानी आप रोज़ाना सेटेलाइट से जुड़े रह सकते हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के।

ये प्लान क्यों खास है?

₹1499 की कीमत में लगभग 11 महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, 24GB डेटा और रोज़ाना एसएमएस की सुविधा इस प्लान को काफी महंगा बनाती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो कम डेटा का उपयोग करते हैं लेकिन लंबी वैधता और कॉलिंग का लाभ चाहते हैं।