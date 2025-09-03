BSNL ₹1 Plan: BSNL दे रहा है 1 रुपये में सिम, रोज़ 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल

BSNL ₹1 Plan, (आज समाज), नई दिल्ली: सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने हाल ही में सुर्खियाँ बटोरने वाले अपने बेहद लोकप्रिय फ्रीडम ऑफर की अवधि बढ़ा दी है। इस योजना के तहत, ग्राहक सिर्फ़ ₹1 में एक नया सिम कार्ड और एक रिचार्ज पैक पा सकते हैं।

शुरुआत में, कंपनी ने घोषणा की थी कि यह ऑफर 31 अगस्त, 2025 तक ही मान्य होगा, लेकिन अब बीएसएनएल ने इसे 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है। इससे उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक और सुनहरा मौका है जो पहले इस ऑफर का लाभ उठाने से चूक गए थे।

बीएसएनएल के ₹1 वाले प्लान को क्या खास बनाता है?

₹1 वाला रिचार्ज प्लान इस समय दूरसंचार बाज़ार में उपलब्ध सबसे किफ़ायती एंट्री-लेवल पैक्स में से एक है। इसमें क्या-क्या ऑफर हैं:

वैधता: 30 दिन

वॉइस कॉल: अनलिमिटेड लोकल और नेशनल कॉल

डेटा: प्रतिदिन 2GB हाई-स्पीड डेटा

SMS: प्रतिदिन 100 मुफ़्त SMS

रोमिंग: देशव्यापी रोमिंग लाभ शामिल

ये सभी लाभ केवल ₹1 में उपलब्ध हैं, जो इसे बजट-अनुकूल टेलीकॉम विकल्प की तलाश कर रहे नए ग्राहकों के लिए बेहद आकर्षक बनाता है।

इस ऑफर का लाभ कौन उठा सकता है?

यह प्लान प्रमोशनल अवधि के दौरान बीएसएनएल सिम खरीदने वाले नए उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों को वैध केवाईसी दस्तावेज़ों के साथ अपने नज़दीकी बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र पर जाना होगा और फ्रीडम प्लान ऑफर को सक्रिय करना होगा।

मौजूदा ग्राहकों के लिए विशेष प्लान

बीएसएनएल अपने मौजूदा उपयोगकर्ताओं को नहीं भूला है। कंपनी ने ₹199 की कीमत वाला एक विशेष मासिक प्लान भी पेश किया है, जिसमें शामिल हैं:

28 दिनों की वैधता

असीमित वॉयस कॉल

प्रतिदिन 2GB हाई-स्पीड डेटा

मुफ़्त एसएमएस सुविधा

इससे नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों को किफ़ायती डेटा और कॉलिंग विकल्पों तक पहुँच सुनिश्चित होती है।