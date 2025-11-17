BSNL Data Plan: BSNL का बड़ा धमाका! सिर्फ ₹225 में रोज 2.5GB डेटा + अनलिमिटेड कॉलिंग

BSNL Data Plan: सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को एक नया “सिल्वर जुबली प्रीपेड प्लान” लॉन्च करके चौंका दिया है। निजी ऑपरेटरों से प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से, यह विशेष प्लान किफायती कीमत पर भरपूर डेटा लाभ और अनलिमिटेड कॉलिंग प्रदान करता है।

यह एक सीमित अवधि का ऑफर है जिसे नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने और मौजूदा उपयोगकर्ताओं को वापस लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पिछले कुछ महीनों में, बीएसएनएल के ग्राहक घट रहे हैं,

और ट्राई के हालिया आंकड़े अप्रैल में कंपनी के उपयोगकर्ता आधार में गिरावट की पुष्टि करते हैं। इसे कम करने के लिए, बीएसएनएल ने आकर्षक प्लान और ऑफर्स की शुरुआत में तेज़ी ला दी है—जिनमें से एक यह नया सिल्वर जुबली प्लान है।

बीएसएनएल के सिल्वर जुबली प्रीपेड प्लान के लाभ

बीएसएनएल ₹225 में यह प्लान कई लाभों के साथ पेश कर रहा है:

वैधता: 30 दिन

प्रतिदिन डेटा: 2.5GB हाई-स्पीड इंटरनेट

कॉलिंग: अनलिमिटेड लोकल + एसटीडी कॉल

एसएमएस: प्रतिदिन 100 एसएमएस

पोस्ट-एफयूपी स्पीड: दैनिक डेटा सीमा समाप्त होने के बाद 40 केबीपीएस

यह इसे बीएसएनएल द्वारा वर्तमान में उपलब्ध सबसे किफायती प्रीपेड विकल्पों में से एक बनाता है।

इस विशेष ऑफ़र को कैसे रिचार्ज करें?

मौजूदा बीएसएनएल उपयोगकर्ता आधिकारिक वेबसाइट या बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप के माध्यम से रिचार्ज कर सकते हैं। नए ग्राहक नया सिम या रिचार्ज लेने के लिए अपने नज़दीकी रिटेलर, बीएसएनएल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जा सकते हैं।