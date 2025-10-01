BSNL Cheapest Plan: Jio और Airtel को भूल जाइए! BSNL का सबसे सस्ता प्लान, सिर्फ़ ₹225 में सबकुछ

BSNL Cheapest Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक और बजट-फ्रेंडली प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। 30 दिनों की वैधता के साथ, यह पैक निजी ऑपरेटरों की तुलना में लगभग 40% सस्ता है और अनलिमिटेड कॉलिंग, हाई-स्पीड डेटा और अतिरिक्त सुविधाओं से भरपूर है।

₹225 में क्या शामिल है?

BSNL के नए ₹225 वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान में ये ऑफर हैं:

पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग

मुफ़्त नेशनल रोमिंग

प्रतिदिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा

प्रतिदिन 100 SMS

350 से ज़्यादा लाइव टीवी चैनलों और OTT प्लेटफ़ॉर्म के साथ BiTV ऐप का मुफ़्त एक्सेस

BSNL 4G देशभर में लॉन्च

टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में देश भर में अपनी 4G सेवा शुरू की है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। बीएसएनएल ने 5G अपग्रेड के लिए अपनी तैयारी की भी घोषणा की और देश भर में कवरेज और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगभग 98,000 नए मोबाइल टावर लगाने की योजना का खुलासा किया।

प्रतिद्वंद्वियों से सस्ता

एयरटेल और वीआई, जो 30-दिन के पैक के साथ ₹399 में समान लाभ प्रदान करते हैं, की तुलना में बीएसएनएल स्पष्ट रूप से सबसे आगे है – ग्राहकों को ₹174 की बचत के साथ-साथ समान अनलिमिटेड कॉलिंग, 2.5GB दैनिक डेटा और प्रतिदिन 100 एसएमएस भी प्रदान करता है।

डेटा और कॉलिंग से समझौता किए बिना लागत कम करने की चाहत रखने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए, बीएसएनएल का नया ₹225 वाला प्लान पैसे बचाने का सबसे अच्छा विकल्प है।