BSNL Cheapest Plan: BSNL ने लॉन्च किया सबसे सस्ता 1 साल की वैधता वाला प्लान, बेनिफिट्स जान हो जायेंगे आप खुश  

BSNL Cheapest Plan, (आज समाज), नई दिल्ली: सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल हाल ही में जियो और एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियों को टक्कर देने के लिए एक के बाद एक आकर्षक प्रीपेड प्लान पेश करते हुए शानदार प्रदर्शन कर रही है।

हाल ही में, कंपनी ने 160 दिनों की वैधता वाले पैक से सबका ध्यान आकर्षित किया, जिसमें किफ़ायती दाम में रोज़ाना 2GB डेटा मिलता है। अब, बीएसएनएल ने एक नया 365-दिन का प्रीपेड प्लान पेश किया है, जिसमें ढेरों फायदे हैं और वह भी सिर्फ़ ₹1999 में।

BSNLका ₹1999 वाला वार्षिक प्लान

सोशल मीडिया पर इस प्लान की घोषणा करते हुए, बीएसएनएल ने बताया कि अब उपयोगकर्ता सिर्फ़ ₹1999 में 1 साल की वैधता के साथ 600GB हाई-स्पीड डेटा का आनंद ले सकते हैं। यह डेटा बिना किसी दैनिक सीमा के आता है, यानी आप इसे साल भर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

डेटा के साथ, इस प्लान में ये भी शामिल हैं:

भारत भर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग

प्लान की पूरी अवधि के लिए प्रतिदिन 100 SMS

यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बार-बार रिचार्ज की झंझट से मुक्त एक लंबी अवधि का प्लान चाहते हैं।

जियो और एयरटेल के मुकाबले यह क्यों अलग है?

निजी ऑपरेटरों की तुलना में, बीएसएनएल का वार्षिक प्लान काफी सस्ता है।

जियो: वार्षिक प्लान ₹3599 और ₹3999 से शुरू होते हैं, जिनमें प्रतिदिन 2GB-2.5GB डेटा मिलता है।

एयरटेल: वार्षिक प्लान की कीमत ₹3599 है, जिसमें प्रतिदिन 2GB डेटा मिलता है।

इसके विपरीत, बीएसएनएल बिना किसी दैनिक सीमा के 600GB एकमुश्त डेटा, अनलिमिटेड कॉल और प्रतिदिन 100 SMS देता है – और ये सब ₹1999 में, जो इसे इस समय बाज़ार में सबसे किफायती वार्षिक प्लान में से एक बनाता है।