BSNL Cheap Plan : बीएसएनएल ने लॉन्च किया सबसे सस्ता 50-दिन का प्रीपेड प्लान

BSNL Cheap Plan, (आज समाज), नई दिल्ली: निजी टेलीकॉम दिग्गजों को चुनौती देने के लिए एक नया कदम उठाते हुए, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक और किफायती प्रीपेड प्लान पेश किया है।

हाल ही में अपने फ्रीडम ऑफर और कई नए प्लान्स की घोषणा के बाद, इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अब एक विशेष 50-दिन का प्रीपेड प्लान पेश किया है, जो ख़ास तौर पर ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी कीमत प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफ़ी कम है।

बीएसएनएल का ₹347 प्रीपेड प्लान

बीएसएनएल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर इस प्लान की आधिकारिक घोषणा की है। सिर्फ़ ₹347 की कीमत वाले इस प्लान में शामिल हैं:

50 दिनों की वैधता (सामान्य 28 दिनों वाले पैक से ज़्यादा)

प्रतिदिन 2GB हाई-स्पीड डेटा

सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

प्रतिदिन 100 एसएमएस

बीएसएनएल द्वारा विभिन्न सर्किलों में अपनी 4G सेवाओं का धीरे-धीरे विस्तार करने के साथ, ग्राहक अब इस प्लान के साथ तेज़ इंटरनेट स्पीड का भी अनुभव कर सकते हैं।

बीएसएनएल का ₹1 वाला फ्रीडम ऑफर बढ़ा

इस नए प्लान के साथ, बीएसएनएल ने अपने बहुचर्चित ₹1 वाले फ्रीडम ऑफर की वैधता भी 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। इस ऑफर के तहत, नए उपयोगकर्ता पा सकते हैं:

सिर्फ़ ₹1 में एक नया सिम कार्ड और मुफ़्त रिचार्ज

30 दिनों की वैधता

असीमित स्थानीय और राष्ट्रीय वॉयस कॉल

2GB डेटा प्रतिदिन

100 SMS प्रतिदिन

यह फ्रीडम ऑफर विशेष रूप से नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिससे यह देश के सबसे सस्ते एंट्री-लेवल टेलीकॉम ऑफर में से एक बन गया है।