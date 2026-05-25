BSNL Budget Recharge Plan: Jio-Airtel की बढ़ी टेंशन! BSNL लेकर आया ₹51 वाला सस्ता और दमदार प्लान

BSNL Budget Recharge Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने नए यूज़र्स को आकर्षित करने के लिए एक शानदार नया ऑफ़र पेश किया है। कंपनी ने एक खास “फ़्रीडम ऑफ़र” लॉन्च किया है, जिसके तहत ग्राहक सिर्फ़ ₹51 में फ़ीचर्स से भरा प्रीपेड प्लान पा सकते हैं।

बेहद कम कीमत होने के बावजूद, इस प्लान में कई आकर्षक फ़ायदे मिलते हैं, जिनमें हाई-स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग, फ़्री SMS और एक मुफ़्त BSNL SIM कार्ड भी शामिल है। हालाँकि, यह ऑफ़र अभी सिर्फ़ नए यूज़र्स के लिए उपलब्ध है।

BSNL के ₹51 वाले प्लान में क्या मिलता है?

इस नए लॉन्च किए गए प्रीपेड प्लान के तहत, ग्राहकों को ये चीज़ें मिलेंगी:

हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा

अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग

हर दिन 100 SMS

बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मुफ़्त BSNL SIM कार्ड

कंपनी उन यूज़र्स को टारगेट कर रही है जो ज़रूरी फ़ायदों से समझौता किए बिना किफ़ायती मोबाइल सेवाएँ चाहते हैं।

28 दिनों की वैलिडिटी शामिल

BSNL इस रिचार्ज प्लान के साथ पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी दे रही है, जिससे यूज़र्स लगभग पूरे एक महीने तक बिना किसी रुकावट के कॉलिंग और इंटरनेट का मज़ा ले सकते हैं।

कम कीमत को देखते हुए, इस प्लान को अभी बाज़ार में उपलब्ध सबसे किफ़ायती टेलीकॉम ऑफ़र्स में से एक माना जा रहा है, खासकर उन यूज़र्स के लिए जो नया मोबाइल कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं।

नए यूज़र्स के लिए सीमित समय का ऑफ़र

कंपनी के अनुसार, ₹51 वाला फ़्रीडम ऑफ़र खास तौर पर नए BSNL ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इच्छुक यूज़र्स BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर या अधिकृत रिटेल स्टोर से इस प्लान का लाभ उठा सकते हैं।

यह सीमित समय का प्रमोशनल ऑफ़र 22 मई, 2026 से 30 जून, 2026 तक मान्य रहेगा।किफ़ायती कीमतों और ज़बरदस्त फ़ायदों के साथ, BSNL के इस नए कदम से उन बजट-सचेत यूज़र्स के आकर्षित होने की उम्मीद है जो कम कीमत वाला टेलीकॉम विकल्प ढूंढ रहे हैं।