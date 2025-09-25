BSNL Best Offer: 11 महीने तक मिलेगा रोज़ 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

BSNL Best Offer: टेलीकॉम दिग्गजों को टक्कर देने के लिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने लाखों यूज़र्स के लिए एक और वैल्यू-पैक्ड प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इस बार, कंपनी ने 330 दिनों (करीब 11 महीने) की लंबी अवधि की वैधता वाला प्लान पेश किया है, जो न सिर्फ़ डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, बल्कि कई अन्य लाभ भी प्रदान करता है।

इस प्लान के साथ, यूज़र्स को बार-बार रिचार्ज कराने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जिससे यह उन लोगों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बन जाएगा जो एक परेशानी मुक्त अनुभव चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीएसएनएल ने हाल ही में चुनिंदा रिचार्ज पैक पर छूट की घोषणा की थी, और अब यह नया प्लान लोगों का ध्यान खींच रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं।

बीएसएनएल का ₹1,999 वाला प्रीपेड प्लान

बीएसएनएल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X पर बताया है कि इस प्लान की कीमत ₹1,999 है। इस पैक के साथ, उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन 1.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जो मध्यम डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए पर्याप्त से भी ज़्यादा है।

हालाँकि, ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए, दैनिक डेटा की सीमा थोड़ी सीमित लग सकती है। डेटा के साथ-साथ, इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी मिलती है, जिससे ग्राहक कॉल शुल्क की चिंता किए बिना सहज बातचीत का आनंद ले सकते हैं।

एसएमएस और छूट

इस प्लान में प्रतिदिन 100 एसएमएस भी शामिल हैं, जो इस पैक की कीमत को और बढ़ा देते हैं। इसे और भी बेहतर बनाता है इसका सीमित समय का ऑफर – अगर आप 15 अक्टूबर से पहले रिचार्ज करते हैं, तो आप बीएसएनएल वेबसाइट या सेल्फकेयर ऐप के ज़रिए 2% तक की तत्काल छूट पा सकते हैं, जिससे यह दीर्घकालिक प्लान और भी किफ़ायती हो जाता है।