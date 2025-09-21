BSF On Alert: आरएस पुरा सेक्टर में सीमा पार से ड्रोन आता दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू

बीएसएफ और पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाया सर्च ऑपरेशन
Drone Alert At Jammu Border, (आज समाज), श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में सीमा पर ड्रोन की गतिविधि दिखने के बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) अलर्ट मोड पर हैं। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को शाम करीब 7 बज आरएस पुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि दिखी थी। सीमा पार से ड्रोन भारतीय क्षेत्र में आता हुआ देखा गया था।
अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन दिखने के बाद बीएसएफ के जवानों ने तुरंत बॉर्डर आउटपोस्ट चकरोई और जुग्नूचक के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि आखिरी रिपोर्ट आने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के अधिकारियों ने शनिवार को सुरक्षा कारणों से ड्रोन, यूएवी या अन्य हवाई उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया।
बीएसएफ के जवानों ने इससे पहले 16 सितंबर को संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद बॉर्डर आउटपोस्ट बुधवार इलाके में बाड़ के आगे एक एके असॉल्ट राइफल और एक मैगजीन बरामद की थी। गौरतलब है कि भारत-पाक के बीच इस साल पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर हमलों के लिए कई ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने दुश्मन के अधिकतर ड्रोन्स को उनके मंसूबों पर कामयाब होने से पहले ही मार गिराया था।
भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाक ने किया था कई ड्रोन्स का इस्तेमाल
पाकिस्तानी आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 निहत्थे लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। इसके प्रतिशोध में भारतीय सशस्त्रों बलों ने 7 मई को आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए आपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में घुसकर उसके कई एयरबेस के साथ ही नौ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था।
