BSF On Alert: आरएस पुरा सेक्टर में सीमा पार से ड्रोन आता दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू

अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन दिखने के बाद बीएसएफ के जवानों ने तुरंत बॉर्डर आउटपोस्ट चकरोई और जुग्नूचक के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि आखिरी रिपोर्ट आने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के अधिकारियों ने शनिवार को सुरक्षा कारणों से ड्रोन, यूएवी या अन्य हवाई उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया।

असॉल्ट राइफल और एक मैगजीन बरामद

बीएसएफ के जवानों ने इससे पहले 16 सितंबर को संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद बॉर्डर आउटपोस्ट बुधवार इलाके में बाड़ के आगे एक एके असॉल्ट राइफल और एक मैगजीन बरामद की थी। गौरतलब है कि भारत-पाक के बीच इस साल पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर हमलों के लिए कई ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने दुश्मन के अधिकतर ड्रोन्स को उनके मंसूबों पर कामयाब होने से पहले ही मार गिराया था।