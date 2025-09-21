BSF On Alert: आरएस पुरा सेक्टर में सीमा पार से ड्रोन आता दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू

By
Vir Singh
-
0
10
BSF On Alert
  • बीएसएफ और पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाया सर्च ऑपरेशन

Drone Alert At Jammu Border, (आज समाज), श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में सीमा पर ड्रोन की गतिविधि दिखने के बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) अलर्ट मोड पर हैं। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को शाम करीब 7 बज आरएस पुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि दिखी थी। सीमा पार से ड्रोन भारतीय क्षेत्र में आता हुआ देखा गया था।

बॉर्डर आउटपोस्ट चकरोई और जुग्नूचक में तलाश जारी 